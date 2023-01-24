"Это очень высокое признание для меня, - сказала удостоенная звания лучшей спортсменки Ида-Вирумаа лыжница Авели Уусталу в субботу после получения награды. - Греет душу, что меня заметили и отметили. Это вызывает большую гордость".
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Авели Уусталу: титул лучшей спортсменки вызывает гордость
Авели Уусталу: титул лучшей спортсменки вызывает гордость
Авели Уусталу, тренирующаяся в Алутагузеском лыжном клубе под руководством тренеров Тимо Юурсалу и Маргуса Уйбо, - единственная ида-вируская спортсменка, попавшая прошлой зимой на зимние Олимпийские игры, где заняла в составе эстонской женской эстафетной команды 16-е место и стала 64-й в индивидуальном спринте. Однако самым большим ее достижением в прошлом году стало 16-е место в спринте на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет.