Авели Уусталу: титул лучшей спортсменки вызывает гордость

Авели Уусталу, тренирующаяся в Алутагузеском лыжном клубе под руководством тренеров Тимо Юурсалу и Маргуса Уйбо, - единственная ида-вируская спортсменка, попавшая прошлой зимой на зимние Олимпийские игры, где заняла в составе эстонской женской эстафетной команды 16-е место и стала 64-й в индивидуальном спринте. Однако самым большим ее достижением в прошлом году стало 16-е место в спринте на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет.

Уусталу второй раз заслужила титул лучшей спортсменки Ида-Вирумаа. Два года назад, когда ковидные ограничения не позволяли устраивать церемонии, ее разыскали для вручения награды прямо на лыжне во время тренировки. На этот раз момент для церемонии оказался очень удачным, ведь уже на нынешней неделе Уусталу едет в Канаду на чемпионат мира среди юниоров, где в субботу в программе ее основная дистанция - классический спринт. Уусталу отметила, что недавнее признание мотивирует, вдохновляет и добавляет силы. "Чтобы и в следующие годы быть хорошим примером для девушек младшего возраста", - сказала она.