На большее поступление эконолагов в Ида-Вирумаа рассчитывать пока не приходится

Во время своего визита в Ида-Вирумаа в прошлом октябре министр окружающей среды Мадис Каллас выпустил молодь осетровых в реку Нарва и сообщил, что он также хотел бы изменить закон таким образом, чтобы в Ида-Вирумаа возвращалась большая часть экологических налогов, уплачиваемых работающими здесь предприятиями. Коалиционные партнеры эту инициативу не поддержали.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik