Другие члены правительства притормозили желание министра окружающей среды Мадиса Калласа возвращать уезду большую часть экологических налогов, уплачиваемых работающими в Ида-Вирумаа предприятиями.
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На большее поступление эконолагов в Ида-Вирумаа рассчитывать пока не приходится
На большее поступление эконолагов в Ида-Вирумаа рассчитывать пока не приходится
21 октября прошлого года, после визита министра в Ида-Вирумаа, Министерство окружающей среды объявило, что налоги, взимаемые за добычу полезных ископаемых и загрязнение в Ида-Вирумаа, должны в большей степени возвращаться в тот же регион в качестве компенсации. Чтобы сделать распределение плат более справедливым, необходимо, по словам министра Мадиса Калласа, изменить закон.