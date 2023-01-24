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На большее поступление эконолагов в Ида-Вирумаа рассчитывать пока не приходится

Эрик Гамзеев
, журналист
На большее поступление эконолагов в Ида-Вирумаа рассчитывать пока не приходится
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Во время своего визита в Ида-Вирумаа в прошлом октябре министр окружающей среды Мадис Каллас выпустил молодь осетровых в реку Нарва и сообщил, что он также хотел бы изменить закон таким образом, чтобы в Ида-Вирумаа возвращалась большая часть экологических налогов, уплачиваемых работающими здесь предприятиями. Коалиционные партнеры эту инициативу не поддержали.
Во время своего визита в Ида-Вирумаа в прошлом октябре министр окружающей среды Мадис Каллас выпустил молодь осетровых в реку Нарва и сообщил, что он также хотел бы изменить закон таким образом, чтобы в Ида-Вирумаа возвращалась большая часть экологических налогов, уплачиваемых работающими здесь предприятиями. Коалиционные партнеры эту инициативу не поддержали. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Другие члены правительства притормозили желание министра окружающей среды Мадиса Калласа возвращать уезду большую часть экологических налогов, уплачиваемых работающими в Ида-Вирумаа предприятиями.

21 октября прошлого года, после визита министра в Ида-Вирумаа, Министерство окружающей среды объявило, что налоги, взимаемые за добычу полезных ископаемых и загрязнение в Ида-Вирумаа, должны в большей степени возвращаться в тот же регион в качестве компенсации. Чтобы сделать распределение плат более справедливым, необходимо, по словам министра Мадиса Калласа, изменить закон.

От налогов возвращается только десять процентов

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