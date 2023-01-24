ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Труднодоказуемость очевидной истины

Четырьмя годами позже никакого продвижения по обеим темам, к сожалению, не произошло. Хотя все пять крупнейших партий в течение этих лет у власти побывали. В случае четырехполосного шоссе на неопределенное будущее отложено также строительство первого запланированного десятикилометрового участка.

В части эконалогов новоиспеченный министр окружающей среды соцдем Мадис Каллас выходил с инициативой прошлой осенью, но, как выясняется теперь, коалиционные партнеры шустро подавили ее, как опасное возгорание.

Главная идея экологических налогов - уменьшить причиняемый промышленностью ущерб. И ведь очевидно, что большая часть этого ущерба образуется в ближайших окрестностях этой самой промышленности. Поэтому и трата собранных в виде экологических налогов денег в Ида-Вирумаа, где действуют предприятия, являющиеся крупнейшими в стране плательщиками этих налогов, должна быть делом логичным, справедливым и целесообразным. Но доказать это очень трудно.