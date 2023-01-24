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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Труднодоказуемость очевидной истины

Северное побережье
Труднодоказуемость очевидной истины
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В Ида-Вирумаа возвращается лишь десятая часть экологических налогов, уплачиваемых сланцевой промышленностью.
В Ида-Вирумаа возвращается лишь десятая часть экологических налогов, уплачиваемых сланцевой промышленностью. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Перед проходившими четыре года назад парламентскими выборами большая часть баллотировавшихся в Ида-Вирумаа кандидатов использовали для получения поддержки избирателей две крупные темы. Одна из них - строительство четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой, вторая - необходимость направлять обратно в Ида-Вирумаа значительно большую долю налогов по окружающей среде, собираемых государством с действующих здесь предприятий.

Четырьмя годами позже никакого продвижения по обеим темам, к сожалению, не произошло. Хотя все пять крупнейших партий в течение этих лет у власти побывали. В случае четырехполосного шоссе на неопределенное будущее отложено также строительство первого запланированного десятикилометрового участка.

В части эконалогов новоиспеченный министр окружающей среды соцдем Мадис Каллас выходил с инициативой прошлой осенью, но, как выясняется теперь, коалиционные партнеры шустро подавили ее, как опасное возгорание.

Главная идея экологических налогов - уменьшить причиняемый промышленностью ущерб. И ведь очевидно, что большая часть этого ущерба образуется в ближайших окрестностях этой самой промышленности. Поэтому и трата собранных в виде экологических налогов денег в Ида-Вирумаа, где действуют предприятия, являющиеся крупнейшими в стране плательщиками этих налогов, должна быть делом логичным, справедливым и целесообразным. Но доказать это очень трудно.

С какими тезисами касательно вопросов местной жизни выступят перед ида-вирускими избирателями кандидаты партий в рамках предвыборной кампании ныне?

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