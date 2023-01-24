На сегодняшнем заседании Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала всех кандидатов, чьи документы соответствовали требованиям. В шестимандатном избирательном округе Ида-Вирумаа (округ №7) в Рийгикогу баллотируются 65 кандидатов.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ⟩ Кто баллотируется в Рийгикогу от Ида-Вирумаа?
Избирательный округ №7 – Ида-Вирумаа
Партия "Правые"
171, IVO LOIDE
172, MARIE EDALA
173, RAIT MATTIAS SALVAN
174, ROMAN ASTAHHOV
175, AIVAR HELSTEIN
176, IVAN DMITRIJEV
177, ANELI ŠMIGELSKITE
178, KARIT TUUSULA MÖLDER
Партия "Зеленые Эстонии"
256, ANNA KALININA
257, RAUNO ALLIKSAAR
258, ALEKSANDR TRUNOV
Партия "Isamaa"
354, HENDRIK AGUR
355, MARJA-LIISA VEISER
356, SIIM UMEROV
357, AIVO TAMM
358, ARTUR PÕLD
359, PIRET LINNAS
360, PEETER KALDUR
361, TIMO JUURSALU
Социал-демократическая партия
479, PIRET HARTMAN
480, EDUARD ODINETS
481, ANTS KUTTI
482, ETTI KAGAROV
483, OLEG KUZNETSOV
484, ANNE UTTENDORF
485, AILI ILVES
486, MARK GERASSIMENKO
Консервативная народная партия Эстонии
604, ARVO ALLER
605, RIHO BREIVEL
606, ANDRUS TOSS
607, ANTS LIIMETS
608, ALEKSANDR ANDREJEV
609, RAINER ASUKÜLA
610, PRIIT KAMA
611, LEANA KRUUSE
Партия "Эстония 200"
729, MAKSIM ILJIN
730, DENIS LARCHENKO
731, SERGEI ANDREJEV
732, MAREK KULLAMÄGI
733, OLGA PIHLAK
734, MARKO SANDRE
735, KSENIA MOSKVINA
736, JAANEK PAHKA
Партия реформ Эстонии
854, MEELIS KIILI
855, MARIS TOOMEL
856, AIVAR SURVA
857, ANNEKI TEELAHK
858, ANDREA EICHE
859, TIIT KUUSMIK
860, DANIIL STARODUBTSEV
861, VADIM ORLOV
Центристская партия Эстонии
979, KAIDO HÖÖVELSON
980, YANA TOOM
981, DMITRI DMITRIJEV
982, ALEKSEI JEVGRAFOV
983, OLGA KURDOVSKAJA
984, ALEKSEI NAUMKIN
985, VLADIMIR VÕSSOTSKI
986, VALERI KORB
Объединенная левая партия Эстонии
1050, AIVO PETERSON
1051, SILVIA POSSAŠKOVA
1052, OLGA TIMOFEJEVA
1053, ALEKSANDR SPOSSOBIN
1054, MARINA KOZITSKAJA
Независимый кандидат
1063, MIHHAIL STALNUHHIN