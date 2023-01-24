Вт, 24.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ПОЛНЫЙ СПИСОК ⟩ Кто баллотируется в Рийгикогу от Ида-Вирумаа?

Северное побережье
Кто баллотируется в Рийгикогу от Ида-Вирумаа?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Выборы в Рийгикогу.
Выборы в Рийгикогу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На сегодняшнем заседании Республиканская избирательная комиссия  зарегистрировала всех кандидатов, чьи документы соответствовали требованиям. В шестимандатном избирательном округе Ида-Вирумаа (округ №7) в Рийгикогу баллотируются 65 кандидатов.

Избирательный округ №7 – Ида-Вирумаа

Партия "Правые"

171, IVO LOIDE

172, MARIE EDALA

173, RAIT MATTIAS SALVAN

174, ROMAN ASTAHHOV

175, AIVAR HELSTEIN

176, IVAN DMITRIJEV

177, ANELI ŠMIGELSKITE

178, KARIT TUUSULA MÖLDER

Партия "Зеленые Эстонии"

256, ANNA KALININA

257, RAUNO ALLIKSAAR

258, ALEKSANDR TRUNOV

Партия "Isamaa"

354, HENDRIK AGUR

355, MARJA-LIISA VEISER

356, SIIM UMEROV

357, AIVO TAMM

358, ARTUR PÕLD

359, PIRET LINNAS

360, PEETER KALDUR

361, TIMO JUURSALU

Социал-демократическая партия

479, PIRET HARTMAN

480, EDUARD ODINETS

481, ANTS KUTTI

482, ETTI KAGAROV

483, OLEG KUZNETSOV

484, ANNE UTTENDORF

485, AILI ILVES

486, MARK GERASSIMENKO

Консервативная народная партия Эстонии

604, ARVO ALLER

605, RIHO BREIVEL

606, ANDRUS TOSS

607, ANTS LIIMETS

608, ALEKSANDR ANDREJEV

609, RAINER ASUKÜLA

610, PRIIT KAMA

611, LEANA KRUUSE

Партия "Эстония 200"

729, MAKSIM ILJIN

730, DENIS LARCHENKO

731, SERGEI ANDREJEV

732, MAREK KULLAMÄGI

733, OLGA PIHLAK

734, MARKO SANDRE

735, KSENIA MOSKVINA

736, JAANEK PAHKA

Партия реформ Эстонии

854, MEELIS KIILI

855, MARIS TOOMEL

856, AIVAR SURVA

857, ANNEKI TEELAHK

858, ANDREA EICHE

859, TIIT KUUSMIK

860, DANIIL STARODUBTSEV

861, VADIM ORLOV

Центристская партия Эстонии

979, KAIDO HÖÖVELSON

980, YANA TOOM

981, DMITRI DMITRIJEV

982, ALEKSEI JEVGRAFOV

983, OLGA KURDOVSKAJA

984, ALEKSEI NAUMKIN

985, VLADIMIR VÕSSOTSKI

986, VALERI KORB

Объединенная левая партия Эстонии

1050, AIVO PETERSON

1051, SILVIA POSSAŠKOVA

1052, OLGA TIMOFEJEVA

1053, ALEKSANDR SPOSSOBIN

1054, MARINA KOZITSKAJA

Независимый кандидат

1063, MIHHAIL STALNUHHIN

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх