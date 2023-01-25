Чемпионы Эстонии по шашкам определятся в Кохтла-Ярвеской гимназии

Среди участников - гроссмейстер Арно Уутма, 32 раза становившийся чемпионом Эстонии, а также завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира по бразильским шашкам 1997 года. Гроссмейстер Каари Вайнонен, 12 раз становившаяся чемпионкой Эстонии, будет защищать титул среди женщин. Участвовать будет также известный специалист по связям с общественностью, бывший министр государственного управления, а ныне президент Международной федерации шашек Янек Мягги. В турнире примет участие и 14-летний Прийт Локотар, который уже в десятилетнем возрасте стал чемпионом Европы среди молодежи.

Президент Эстонской ассоциации шашек Тармо Тулва был рад, что в чемпионате примут участие молодые шашисты из Йыхви.

По словам директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, проведение в здании школы престижного республиканского соревнования по шашкам поспособствует популяризации интеллектуальных игр среди гимназистов. "В нашей школе интеллектуальные виды спорта в почете. Столы для игры в шахматы и шашки находятся в доступном для молодежи месте и активно используются на переменах", - подтвердил он.