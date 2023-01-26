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В Йыхви уход за деревьями и вырубка деревьев подорожают в два с половиной раза

Кюлли Крийс
, журналист
В Йыхви уход за деревьями и вырубка деревьев подорожают в два с половиной раза
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На кладбище опасные деревья убирают уже не один год, чтобы в случае падения они не разрушали надгробные памятники и плиты.
На кладбище опасные деревья убирают уже не один год, чтобы в случае падения они не разрушали надгробные памятники и плиты. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви в следующие два года уберут двести ставших опасными деревьев, а сажать деревья будут только у главных улиц.

Обычный уход за деревьями и кустами, а также вырубка опасных деревьев обошлись Йыхви за предыдущие три года в 89000 евро, что составило около 30000 евро в год. Нового договорного партнера волость ищет только на два года и договорную цену предусматривает в размере 150000 евро, то есть по 75000 евро в год.

- Нет ничего особенного в том, что за два года будет вырублено двести деревьев, - сказала специалист волостного управления по благоустройству и по кладбищенскому хозяйству Лийви Мёльдер. Ведь деревья со временем засыхают, ломаются, заболевают и в конце концов становятся опасными.

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