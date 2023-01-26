В Йыхви уход за деревьями и вырубка деревьев подорожают в два с половиной раза

Обычный уход за деревьями и кустами, а также вырубка опасных деревьев обошлись Йыхви за предыдущие три года в 89000 евро, что составило около 30000 евро в год. Нового договорного партнера волость ищет только на два года и договорную цену предусматривает в размере 150000 евро, то есть по 75000 евро в год.