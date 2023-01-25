Будущие европроекты: официальная Нарва разорвала контакты с Ивангородом и переключилась на финнов

В качестве будущих новых проектов приграничного сотрудничества в Нарве еще несколько лет назад был назван ряд привлекательных идей. Среди них: восстановление бастиона Хонор, который по соседству с отреставрированной Викторией; развитие ряда муниципальных участков рядом с Кренгольмской мануфактурой, в том числе строительство смотровой площадки у Нарвских водопадов, то есть буквально на границе с Россией; очередной этап продления речного променада, строительство которого ведется все последние годы и могло бы продолжаться еще долго.

По оценке Анне Веэво, программа поддержки приграничного сотрудничества Эстонии и России давала очень хорошую поддержку для развития подобных объектов, чего не могла предложить какая-либо другая программа. Теперь же эти деньги ожидает перераспределение в другие фонды. "Очень надеемся, что все-таки сможем реализовать наши приграничные проекты", - сказала она.

Как отметила Веэво, Европа в настоящее время планирует свои денежные фонды для поддержки проектов на период после 2028 года. России в этих планах явно больше нет. "Мы планируем, как будем жить без России, и на повестке дня пока не стоит вопрос о возвращении России в наши проекты, наши программы".

Финны в такой же новой ситуации