Нарва одиннадцать месяцев назад резко оборвала приграничное сотрудничество с соседями из Ивангорода. Деньги для будущих туристических аттракционов и променадов, оказавшиеся вдруг зависшими, нарвитяне надеются все-таки получить, наладив сотрудничество с финнами. Те пребывают в схожем положении по отношению к бывшему партнеру на востоке.
Будущие европроекты: официальная Нарва разорвала контакты с Ивангородом и переключилась на финнов
Все партнерство с восточным соседом резко оборвалось с февраля 2022 года. Программа развития приграничного сотрудничества Эстонии и России, ранее написанная на период от 2021 года, прекратила деятельность. В ней зависли порядка 10 миллионов евро, предназначавшихся для будущих новых проектов в Ида-Вирумаа, преимущественно в Нарве. "Это, конечно, не очень большие деньги, но для нашего региона все-таки достаточно ощутимые", - оценила потерю Анне Веэво, заведующая службой проектов в Нарвской горуправе.
То же самое произошло с аналогичной программой сотрудничества Финляндии и России. Там зависли, по данным Веэво, приблизительно 40 миллионов, предназначавшихся для новых проектов финского юго-восточного приграничья.
Выделявшиеся на новые приграничные проекты евро перенаправляются в прочие фонды. Нарва, по словам Веэво, не теряет надежды получить часть денег через другие программы. Оптимизм вселяет тот факт, что предназначавшиеся для поддержки совместных проектов юго-востока Эстонии и Псковской области РФ деньги уже перенаправлены в программу поддержки сотрудничества приграничных регионов Эстонии и Латвии, так что южане наверняка получат их так или иначе.
Старые проекты закончатся, с новыми непонятно
В прошлые десятилетия самыми яркими примерами приграничного сотрудничества Нарвы и Ивангорода были реконструкция бастиона Виктория и его казематов, реконструкция и развитие Нарвской крепости и замка Германа, строительство променадов вдоль берега пограничной реки. Реализация части таких проектов сейчас в завершающей стадии - и с продолжением их финансирования вроде как нет проблем. Неясность только с новыми начинаниями.
В качестве будущих новых проектов приграничного сотрудничества в Нарве еще несколько лет назад был назван ряд привлекательных идей. Среди них: восстановление бастиона Хонор, который по соседству с отреставрированной Викторией; развитие ряда муниципальных участков рядом с Кренгольмской мануфактурой, в том числе строительство смотровой площадки у Нарвских водопадов, то есть буквально на границе с Россией; очередной этап продления речного променада, строительство которого ведется все последние годы и могло бы продолжаться еще долго.
По оценке Анне Веэво, программа поддержки приграничного сотрудничества Эстонии и России давала очень хорошую поддержку для развития подобных объектов, чего не могла предложить какая-либо другая программа. Теперь же эти деньги ожидает перераспределение в другие фонды. "Очень надеемся, что все-таки сможем реализовать наши приграничные проекты", - сказала она.
Как отметила Веэво, Европа в настоящее время планирует свои денежные фонды для поддержки проектов на период после 2028 года. России в этих планах явно больше нет. "Мы планируем, как будем жить без России, и на повестке дня пока не стоит вопрос о возвращении России в наши проекты, наши программы".
Финны в такой же новой ситуации
Лишившись перспективы развития приграничного партнерства с Россией, Нарва переключается на сотрудничество с юго-восточным регионом Финляндии. Тамошние финны тоже столкнулись с исчезновением российских туристов и покупателей. Мэр Нарвы Катри Райк возлагает большие надежды на открытие паромной линии между Силламяэ и Котка. Об этом спасении все говорят, как наблюдает Райк, с каждой неделей все серьезнее и серьезнее.
- Финны верят в это даже сильнее, чем мы, - отметила Райк после встреч с коллегами и партнерами с другого берега залива. - Мы здесь привыкли, что у нас много кризисов одновременно, но для наших финских партнеров нынешняя ситуация новая: нет потоков туристов и логистики, так что им труднее снова найти себя.
О пароме грезит и Нарва: открытие регулярной линии между Силламяэ и Котка приведет в регион больше туристов. Это, в свою очередь, подстегнет развитие местной туристической инфраструктуры.
- Мы здесь должны готовиться к тому, что гости сойдут на берег в Силламяэ. Что они будут делать дальше, какое направление выберут: Йыхви и Раквере или же к нам в Нарву? Это значит, что должны быть готовы экскурсоводы, меню с переводом на финский, обслуживающий персонал, способный сказать пару слов на финском, и так далее, - рассуждает мэр Нарвы.
Вдобавок к будущему парому, Нарва, по рассказу Райк, начала сотрудничать с финнами, чтобы научиться у них быстро и эффективно реновировать жилые здания и приводить в порядок прилегающие дворы.