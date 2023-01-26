МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.01-02.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 28 января

* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 9.00 - 5-й тур, 14.00 - 6-й тур.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Кийкла на трассе для диск-гольфа в 11.00 - соревнование по диск-гольфу.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Alutaguse".

* В бассейне Силламяэ в 14.00 - открытый чемпионат Силламяэ по плаванию.

* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Dünamo" (Румму).

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Radius" (Арукюла).

Воскресенье, 29 января

* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 9.00 - 7-й тур, 14.00 - завершение.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Otepää".

* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - "Püssi SK".

Среда, 1 февраля

* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 29 января

* В Кийкласком народном доме с 13.00 до 15.15 - творческая художественная мастерская: zen-рисунок, медитативное рисование. Количество мест ограничено, участие только по предварительной регистрации. Информация по тел. 5190 2091, ruth@kiikla.ee.

Среда, 1 февраля

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - полуденное обсуждение "Ийзаку - наш дом".

Фото: Eesti Kultuurkapital