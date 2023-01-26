Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 января по 2 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.01-02.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 27 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: проделки Крылля.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - комната фольклорного танца.
* В Нарвском замке в 19.00 - цикл камерных концертов "Talv 2023" / "Зима-2023": ''Hispaania unenägu'' / "Испанская мечта", выступает Кирилл Огородников (гитара). Билет - 8,20 евро.
Суббота, 28 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: день красивого почерка.
* В Мяэтагузеской библиотеке в 12.00 - сказочно-музыкальный утренник для всей семьи. Утренник ведет Меэли Ыунап. Регистрация до 25 января: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963. Бесплатно.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Праздник у тетушки Ежихи". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426. Звонить в рабочее время.
* В Силламяэском центре культуры - День народной песни национальных меньшинств Ида-Вирумаа: 12.00 - выставка национальных обществ, 14.00 - концерт хоровых и вокальных коллективов.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 15.00 - "Наш Высоцкий", концерт вокального клуба "Эхо".
Четверг, 2 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 15.00 - открытие выставки "12 стульев. Спасенные".
СПОРТ
Четверг, 26 января
* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 11.00 - открытие, 11.30 - 1-й тур, 16.30 - 2-й тур.
* В Ахтмеском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике в закрытых помещениях.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу, первая лига: "Alutaguse" - "Lüganuse".
Пятница, 27 января
* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 9.00 - 3-й тур, 14.00 - 4-й тур.
Суббота, 28 января
* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 9.00 - 5-й тур, 14.00 - 6-й тур.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кийкла на трассе для диск-гольфа в 11.00 - соревнование по диск-гольфу.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Alutaguse".
* В бассейне Силламяэ в 14.00 - открытый чемпионат Силламяэ по плаванию.
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Dünamo" (Румму).
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Radius" (Арукюла).
Воскресенье, 29 января
* В Кохтла-Ярвеской гимназии - чемпионат Эстонии по русским шашкам: 9.00 - 7-й тур, 14.00 - завершение.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Otepää".
* В Вокаском Доме спорта в 17.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - "Püssi SK".
Среда, 1 февраля
* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 29 января
* В Кийкласком народном доме с 13.00 до 15.15 - творческая художественная мастерская: zen-рисунок, медитативное рисование. Количество мест ограничено, участие только по предварительной регистрации. Информация по тел. 5190 2091, ruth@kiikla.ee.
Среда, 1 февраля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - полуденное обсуждение "Ийзаку - наш дом".
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