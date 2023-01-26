Бируте Клаас-Ланг: При переходе на обучение на эстонском языке пригодится опыт Латвии

Чего боятся родители? Как и в случае со школой: если мой ребенок отдалится от русской идентичности, от своего языка, от своей культуры, тогда он больше уже не будет такой, как я, и что будет с родным языком этого ребенка, с владением и развитием русского языка. Я думаю, что здесь всем нам предстоит очень большая работа, и необходимо говорить, что государственная идентичность не обязательно должна быть национальной идентичностью и они не могут и не должны быть абсолютно одинаковыми. Русской общине необходимо чувство уверенности в том, что русский язык и культура будут поддерживаться в процессе обучения ребенка, в этом нуждается и русская школа, и русский ребенок, и его родитель.