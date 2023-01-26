ОДИН ВОПРОС ⟩ Как далеко продвинулись переговоры о передаче государству трех школ Люганузеской волости?

Советник Минобразования по сотрудничеству с местными самоуправлениями и вопросам школьной сети ПИРЕТ САПП:

- 11 января представители министерства встретились с представителями волости. Мы сосредоточились на состоянии школьной инфраструктуры и содержательной организации обучения, а также обсудили с представителями волости возможный план действий, связанный с передачей содержания школы, чтобы Люганузеское волостное собрание могло принять решение на заседании 28 февраля.