В прошлом году Люганузеская волость и Министерство образования и науки договорились о возможной передаче государству Люганузеской школы и двух школ Кивиыли, а также начали переговоры.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как далеко продвинулись переговоры о передаче государству трех школ Люганузеской волости?
Советник Минобразования по сотрудничеству с местными самоуправлениями и вопросам школьной сети ПИРЕТ САПП:
- 11 января представители министерства встретились с представителями волости. Мы сосредоточились на состоянии школьной инфраструктуры и содержательной организации обучения, а также обсудили с представителями волости возможный план действий, связанный с передачей содержания школы, чтобы Люганузеское волостное собрание могло принять решение на заседании 28 февраля.
Цель передачи школ - обеспечить учащимся в Люганузеской волости доступность качественного образования на эстонском языке, а также современные условия учебы и работы. Для этого необходимо упорядочить школьную сеть с учетом демографических изменений и обеспечить переход Кивиылиской русской школы на эстоноязычное обучение, а также необходимую структуру учебных заведений, учителей и финансирование школ.