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МОБИЛЬНО ⟩ Тойлаский молодежный центр в морском контейнере будет на ходу летом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаский молодежный центр в морском контейнере будет на ходу летом
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Специалист Тойлаского волостного управления по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу презентовала прошлой весной 3D-макет мобильного молодежного центра. Согласно пожеланию молодежи, контейнер получит террасу на крыше, кухонный уголок и гриль.
Специалист Тойлаского волостного управления по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу презентовала прошлой весной 3D-макет мобильного молодежного центра. Согласно пожеланию молодежи, контейнер получит террасу на крыше, кухонный уголок и гриль. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаская волость ударила по рукам с предприятием, которое перестроит морской контейнер под молодежный центр. Очень большим стал вклад самой молодежи - начиная с разработки модели и заканчивая внешним оформлением контейнера.

На тендер по перестройке морского контейнера поступило три предложения; выиграло тендер ТОО "Quick Property Management". "Договор подписан и работа начинается", - радуется волостной специалист по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу.

По договору морской контейнер должен быть готов к 30 апреля. "В разгар строительства хотим поехать с инициировавшей проект молодежью на завод, чтобы получить представление о том, в каких условиях и как идет перестройка морского контейнера, а также встретиться с теми чудесными людьми, которые претворяют в жизнь молодежную идею. Тогда добавится также момент обучения на опыте", - пояснила Лепсалу.

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