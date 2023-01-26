МОБИЛЬНО ⟩ Тойлаский молодежный центр в морском контейнере будет на ходу летом

По договору морской контейнер должен быть готов к 30 апреля. "В разгар строительства хотим поехать с инициировавшей проект молодежью на завод, чтобы получить представление о том, в каких условиях и как идет перестройка морского контейнера, а также встретиться с теми чудесными людьми, которые претворяют в жизнь молодежную идею. Тогда добавится также момент обучения на опыте", - пояснила Лепсалу.