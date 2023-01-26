Тойлаская волость ударила по рукам с предприятием, которое перестроит морской контейнер под молодежный центр. Очень большим стал вклад самой молодежи - начиная с разработки модели и заканчивая внешним оформлением контейнера.
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МОБИЛЬНО ⟩ Тойлаский молодежный центр в морском контейнере будет на ходу летом
Тойлаский молодежный центр в морском контейнере будет на ходу летом
На тендер по перестройке морского контейнера поступило три предложения; выиграло тендер ТОО "Quick Property Management". "Договор подписан и работа начинается", - радуется волостной специалист по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу.