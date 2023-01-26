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СПАСАТЕЛИ ⟩ Машина вылетела с дороги

23-24 января 2023 г.
Северное побережье
Машина вылетела с дороги
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

К вечеру 24 января помощь спасателей потребовалась из-за аварии в деревне Тякуметса Тойлаской волости на шоссе Таллинн - Нарва, где автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Спасатели смогли снять клеммы с аккумулятора разбившегося автомобиля после того, как поставили машину на колеса.

В ДТП никто не пострадал. 

Ростер поднял спасателей на ноги

23 января днем центр тревоги получил сигнал тревоги от автоматической пожарной сигнализации, установленной в гостиничном заведении на улице Л. Койдула в городе Нарва-Йыэсуу. Выяснилось, что причиной тревоги стал дым, возникший при использовании ростера.

Спасатели проверили комнату, откуда поступил сигнал, - угрозы возгорания не было.

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