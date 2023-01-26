К вечеру 24 января помощь спасателей потребовалась из-за аварии в деревне Тякуметса Тойлаской волости на шоссе Таллинн - Нарва, где автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Машина вылетела с дороги
23-24 января 2023 г.
Машина вылетела с дороги
Спасатели смогли снять клеммы с аккумулятора разбившегося автомобиля после того, как поставили машину на колеса.
В ДТП никто не пострадал.
Ростер поднял спасателей на ноги
23 января днем центр тревоги получил сигнал тревоги от автоматической пожарной сигнализации, установленной в гостиничном заведении на улице Л. Койдула в городе Нарва-Йыэсуу. Выяснилось, что причиной тревоги стал дым, возникший при использовании ростера.
Спасатели проверили комнату, откуда поступил сигнал, - угрозы возгорания не было.
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