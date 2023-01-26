В День народной песни на сцену выйдут 18 хоров и ансамблей

Ида-вирумааский специалист по культуре Эстонского центра народной культуры Анне Уттендорф сказала, что раньше ежегодно проводили дни хоровой музыки и вокальных ансамблей, но хорошую традицию прервала сначала пандемия, а в прошлом году - война в Украине.

- Но активные люди продолжают собираться, петь и стараются сохранять народные традиции, - рассуждает она. - Для всех артистов важно выступать на сцене, наверное, пришла пора возобновить встречи, но в немного измененном формате - теперь это День хоров и народной песни национальных меньшинств Ида-Вирумаа. Организатором предложили стать Силламяэскому центру культуры, во-первых, потому что всегда стараемся проводить такие мероприятия в разных городах, а здесь еще не было, во-вторых, в Силламяэ красивый Дом культуры, в-третьих, здесь проходит не так много мероприятий, и надеемся, что публика тоже соберется. Двери будут открыты для всех.

Координатор предстоящего праздника Наталья Борисова заметила, что хотя времени на подготовку было мало, на предложение поучаствовать согласились почти все, кого пригласили.

- Люди загорелись и с большим удовольствием откликнулись, чувствуется, что соскучились и по сцене, и по общению, - констатирует она. - Рада, что творческие коллективы нашли возможность приехать, несмотря на то, что январь всегда трудный месяц для общественных организаций в плане финансирования.

Готовятся выйти на сцену 18 коллективов из Силламяэ, Нарвы, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Синимяэ, всего около 240 человек. Концерт рассчитан на два часа, прозвучат русские, белорусские, украинские и песни других народов.