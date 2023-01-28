ОПРОС ⟩ На чем экономить, чтобы найти недостающие миллионы в городском бюджете?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арво РИЙМАСТ, пенсионер: - Думаю, что это невыполнимая задача: эту яму копали много лет, и сейчас найти такую огромную сумму практически невозможно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ШИПКОВ, предприниматель: - Городу, который оказался в сложной ситуации, должно помочь государство. Вместо того чтобы тратить большие средства на снос памятников и увеличивать расходы на оборону, направить эти средства на реальные нужды. На чем можно Кохтла-Ярве заработать дополнительно, не представляю, привлечь туристов сюда крайне сложно. Отказаться от какого-то строительства - тоже не вариант, и так мало чего нового появляется, а нам очень нужны лучшие условия для жизни.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ильмар КЁЭК, предприниматель: - Рыба гниет с головы. Тем, кто сидит в сером доме, надо внимательно посмотреть, какие существуют заказы, сколько реальные расходы, например, на уборку снега и обслуживание улиц, пересмотреть все строительные тендеры и прочие, чтобы не переплачивать. Отовсюду понемножку, и если не вся сумма, то хотя бы часть для латания дыры найдется.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина МОРОЗОВА, оператор: - Классная тема! Мне даже во сне такие суммы не снились, поэтому трудно даже представить. В семейном бюджете едва концы с концами свожу, что уж говорить о масштабах города... Простому человеку подобные задачи неподвластны. Пусть депутаты головы ломают, для этого мы их туда и избирали.