После двух десятилетий сперва замалчивания, а потом затягивания и вялотекущих обсуждений власти Нарвы наконец решились переименовать две улицы, носящие имена коммунаров-душегубов Даумана и Тиймана.
Историческое решение ⟩ Власти Нарвы решились переименовать две коммунарские улицы
На заседании Нарвского городского собрания 26 января депутаты одобрили проект решения городской управы о переименовании улицы Антса Даумана в улицу Кивилинна, а улицы Альберта-Аугуста Тиймана - в улицу Солдина. С ними заодно нынешнюю Солдино теэ переименовали в Суур-Солдина теэ, чтобы впредь не возникало путаницы с новой улицей Солдина.
- Сегодняшним решением депутаты разрешили, продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории, - комментирует мэр Нарвы Катри Райк. - Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым, и расскажут о стремительном развитии города, - добавила Райк, которая всегда без энтузиазма занималась вопросом переименования нарвских улиц.
В мэрии Нарвы в связи с переименованием улиц сообщили, что замену адресных табличек на домах и дополнительных информационных табличек на дорожных знаках организует Нарвская городская управа. Автоматически должны будут поменяться в регистрах названия квартирных товариществ и адреса.
Переименованию улиц Даумана и Тиймана предшествовала очень длинная история. Так, еще в 2002 году "Северное побережье" обратило внимание общественности на странную живучесть в Нарве двух имен коммунаров-душегубов. В 2003 году члены совета по географическим названиям при МВД посоветовали Нарве переименовать улицы, носящие имена двух большевиков, занимавшихся террором в период 1918-1919 годов. Движение противников "красной" топонимики в Эстонии тогда воспрянуло было духом, однако депутаты Нарвского горсобрания много лет не могли решиться потревожить историческую память своих избирателей. Проект решения о переименовании улиц Тиймана и Даумана несколько раз откладывался в долгий ящик.
Канцелярия президента ЭР Керсти Кальюлайд в апреле 2018 года обращалась к нарвским властям насчет улиц Тиймана и Даумана. Поводом стало обращение к президенту от старой нарвитянки Вирве Кальюсте-Тоотси, живущей после войны в Таллинне и возмущенной многолетним бездействием нарвских властей. "Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается?" - жаловалась дама президенту.
Директор президентской канцелярии Тийт Рийсала сопроводил пересылку в Нарвскую горуправу послания от старой нарвитянки определением, что это "оправданно возмущенное обращение". После этого нарвская машина власти зашевелилась, но до принятия ею окончательного решения о переименовании улиц прошло еще около пяти лет.
Дела давно минувших лет
Имена Тиймана и Даумана две немаленькие улицы в Нарве носили с 1974 и 1983 годов соответственно. В 90-е годы массовая кампания переименований почему-то не затронула их.
О роли Тиймана и Даумана в истории в последние годы в Эстонии немало писалось как историками, так и политиками, и журналистами, и просто гражданами. Признано, что эти двое были в рядах и во главе тех, кто активно боролись против эстонского государства и народа.
Альберт-Аугуст Тийман (1889-1942) - это сидевший в царских тюрьмах опытный революционер, в Эстляндской трудовой коммуне он стал председателем Нарвского исполнительного комитета компартии большевиков и затем действовал на других постах, дослужившись до председателя исполкома Нарвского и Тартуского советов. После установления независимости Эстонии Тийман оказался в Советской России, где в итоге стал жертвой сталинских репрессий.
Антс Дауман (латв. Ансис Дауманис, 1885-1920) - тоже опытный забастовщих и революционер, успевший послужить и солдатом в российской царской армии. C августа 1917 года он был первым большевистским головой Нарвы, то есть председателем Нарвского военно-революционного комитета. С февраля 1918 года Дауман организовывал Нарвский полк Красной гвардии, ставший ядром дивизии, воевавшей в Освободительной войне с эстонской армией.
В настоящее время в Нарвском горсобрании находится также проект решения о переименовании еще целого списка улиц, носящих имена красноармейцев, гражданских советских деятелей и просто символические советские названия.