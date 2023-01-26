Историческое решение ⟩ Власти Нарвы решились переименовать две коммунарские улицы

Канцелярия президента ЭР Керсти Кальюлайд в апреле 2018 года обращалась к нарвским властям насчет улиц Тиймана и Даумана. Поводом стало обращение к президенту от старой нарвитянки Вирве Кальюсте-Тоотси, живущей после войны в Таллинне и возмущенной многолетним бездействием нарвских властей. "Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается?" - жаловалась дама президенту.

Директор президентской канцелярии Тийт Рийсала сопроводил пересылку в Нарвскую горуправу послания от старой нарвитянки определением, что это "оправданно возмущенное обращение". После этого нарвская машина власти зашевелилась, но до принятия ею окончательного решения о переименовании улиц прошло еще около пяти лет.