"Зарплата работает как мотиватор короткое время", - говорит директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар, которая не верит, что зарплата - это основное, чем руководствуется человек при выборе места работы.
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Опыт нарвских госгимназий ⟩ Надбавка к зарплате не приводит учителей толпами из других мест
Надбавка к зарплате не приводит учителей толпами из других мест
- В нарвских государственных гимназиях в одно время интенсивно нанимают новых работников. Насколько преуспела в этом эстонская государственная гимназия и придется ли снова объявлять конкурс?