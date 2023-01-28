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Опыт нарвских госгимназий ⟩ Надбавка к зарплате не приводит учителей толпами из других мест

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Надбавка к зарплате не приводит учителей толпами из других мест
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Ирене Кяосаар на закладке краеугольного камня Нарвской эстонской госгимназии в октябре прошлого года. В настоящее время создание новой школы находится на стадии проведения собеседований с кандидатами в учителя.
Ирене Кяосаар на закладке краеугольного камня Нарвской эстонской госгимназии в октябре прошлого года. В настоящее время создание новой школы находится на стадии проведения собеседований с кандидатами в учителя. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Зарплата работает как мотиватор короткое время", - говорит директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар, которая не верит, что зарплата - это основное, чем руководствуется человек при выборе места работы.

- В нарвских государственных гимназиях в одно время интенсивно нанимают новых работников. Насколько преуспела в этом эстонская государственная гимназия и придется ли снова объявлять конкурс?

- Всего на десять мест претендовало 34 человека, что само по себе совсем неплохо - 3,4 на место. Но если углубиться в специфику, то эта картина не такая уж радужная.

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