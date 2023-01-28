Опыт нарвских госгимназий ⟩ Надбавка к зарплате не приводит учителей толпами из других мест

- В нарвских государственных гимназиях в одно время интенсивно нанимают новых работников. Насколько преуспела в этом эстонская государственная гимназия и придется ли снова объявлять конкурс?

- Всего на десять мест претендовало 34 человека, что само по себе совсем неплохо - 3,4 на место. Но если углубиться в специфику, то эта картина не такая уж радужная.