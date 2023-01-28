Война в Украине оказывает влияние на Эстонию и в том числе на Ида-Вирумаа не только посредством изменений в экономике и ситуации с безопасностью, но и через прибывающих сюда беженцев. Эстонии приходится одновременно заниматься как интеграцией остающихся здесь украинцев, так и поддержкой их возвращения на родину.
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Влияние войны в Украине на Ида-Вирумаа не закончится вместе с войной
Влияние войны в Украине на Ида-Вирумаа не закончится вместе с войной
С момента полномасштабного вторжения России Украину покинули почти восемь миллионов человек, из которых в Эстонии на начало января оставалось 65000 человек, из которых, в свою очередь, около 42000 человек получили временную защиту.