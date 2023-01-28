Влияние войны в Украине на Ида-Вирумаа не закончится вместе с войной

С момента полномасштабного вторжения России Украину покинули почти восемь миллионов человек, из которых в Эстонии на начало января оставалось 65000 человек, из которых, в свою очередь, около 42000 человек получили временную защиту.

Это неизбежно, что даже в случае окончания войны многие приехавшие из Украины в Эстонию люди останутся здесь на более долгое время, а некоторые не вернутся на родину вообще. Зачастую это и невозможно будет, из-за того что родные места могут быть уничтожены войной.