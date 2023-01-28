В этом году украинское землячество "Два кольори" отметит десятилетие. Энтузиастами проделана огромная работа, проведено множество выставок, концертов и других мероприятий, благодаря которым о кохтла-ярвеских украинцах узнали не только в шахтерском городе, но и далеко за его пределами. Последний год выдался очень трудным - началось крупномасштабное вторжение российских войск в Украину, принесшее немало переживаний, горя и забот: пришлось принимать беженцев, помогать устроиться, обеспечивать необходимым. О том, как живет "Два кольори" сейчас, и о планах на будущее мы поговорили с лидером землячества Татьяной Ивушкиной.

- Музей скоро уже год как стал и вашим жилищем, потому что прошлой весной свою квартиру отдали военным беженцам. Еще недавно здесь был своего рода хостел - временный приют в этих стенах находили многие украинцы, бежавшие от беды. Сейчас горы ящиков с гуманитарной помощью исчезли, а музейные экспозиции вернулись на свои места. Стало спокойнее?