Анвар Самост: Хотят ли партии провести дебаты по важным вопросам?

С предыдущими выборами вышло так, что политики несколько лет занимались вопросом, к которому никто не мог подготовиться. Это была "корона", и в итоге было допущено много ошибок. Но их сделали еще очень многие европейские страны, и "корона" действительно стала для всех неожиданностью.

В то же время парламент и правительство должны были быстро занять позицию по ряду вопросов энергетической и климатической политики, которая не могла прийти внезапно, но на которую не спрашивали мандата у избирателей и фактически без обсуждения. Наиболее яркими примерами являются трудный выбор в лесном хозяйстве, землепользовании, существующей торговле квотами на выбросы СО2 и ее расширении, а также в европейской климатической политике в целом, где политики неоднократно оказывались плетущимися позади чиновников и Европейской комиссии.

Более половины парламентских партий извлекли из этого уроки и теперь включили эту тему в свои платформы под названием закона о климате. В то же время декларативное обещание особо ничего не решает, потому что никто из них не объясняет смысл климатического закона. На это обратила внимание даже канцлер права, которой пришлось повторить партиям тот простой факт, что в Эстонии налоги и ограничения свобод могут быть установлены законом, и только законом, независимо от того, возникает ли налоговое обязательство под вывеской платы или квоты.