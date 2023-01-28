До выборов осталось четыре недели, а это значит, что избирательные списки известны по округам и партиям, партии опубликовали свои платформы и вот-вот начнутся дебаты. Партии сами подготовили темы, которые должны сблизить их с избирателями, а задача избирателей и прессы - посмотреть, что на самом деле нужно решить в политике в ближайшие четыре года.
Анвар Самост: Хотят ли партии провести дебаты по важным вопросам?
С предыдущими выборами вышло так, что политики несколько лет занимались вопросом, к которому никто не мог подготовиться. Это была "корона", и в итоге было допущено много ошибок. Но их сделали еще очень многие европейские страны, и "корона" действительно стала для всех неожиданностью.
В то же время парламент и правительство должны были быстро занять позицию по ряду вопросов энергетической и климатической политики, которая не могла прийти внезапно, но на которую не спрашивали мандата у избирателей и фактически без обсуждения. Наиболее яркими примерами являются трудный выбор в лесном хозяйстве, землепользовании, существующей торговле квотами на выбросы СО2 и ее расширении, а также в европейской климатической политике в целом, где политики неоднократно оказывались плетущимися позади чиновников и Европейской комиссии.
Более половины парламентских партий извлекли из этого уроки и теперь включили эту тему в свои платформы под названием закона о климате. В то же время декларативное обещание особо ничего не решает, потому что никто из них не объясняет смысл климатического закона. На это обратила внимание даже канцлер права, которой пришлось повторить партиям тот простой факт, что в Эстонии налоги и ограничения свобод могут быть установлены законом, и только законом, независимо от того, возникает ли налоговое обязательство под вывеской платы или квоты.
Точно так же настало время перед выборами в Рийгикогу выяснить, какая из политических партий имеет ту или иную позицию в отношении строительства новых мощностей по производству энергии. Нужна ясность, начиная с вопроса о том, должна ли Эстония вообще быть в состоянии самостоятельно покрывать свои потребности в электроэнергии, вдобавок еще планы строительства неуправляемых мощностей, таких как ветряные и солнечные электростанции, и управляемых, таких как сланцевые, газовые, атомные и работающие на биомассе электростанции. Если десять лет назад в этих вопросах было много конкретики, то новое поколение политиков научилось говорить об энергетике в общих чертах политкорректными лозунгами. Было бы разумно не ждать, пока мы действительно начнем выборочно отключать потребителей электроэнергии.
"Новое поколение политиков научилось говорить об энергетике в общих чертах политкорректными лозунгами. Было бы разумно не ждать, пока мы действительно начнем выборочно отключать потребителей электроэнергии".
АНВАР САМОСТ, журналист
В более широком плане, фоном этого выбора является определение и отстаивание интересов Эстонии. К чему мы хотим прийти (Конкурентоспособность? Экономический рост? Безопасность? благосостояние? Свобода? Международная роль?) и как мы этого будем добиваться? В чем мы можем достичь компромисса с другими странами, а в чем мы хотим добиться изменения позиций наших партнеров? До и во время войны в Украине Эстония неоднократно демонстрировала, что мы способны определять и успешно реализовывать свои интересы. Теперь нам нужны политические дебаты о том, какие еще интересы есть помимо безопасности.
Партии наверняка хотят подробно обсудить старую добрую налоговую политику. К сожалению, это слишком узкий взгляд, и это не может быть сделано без контекста - если только мы не хотим услышать в шестой раз речи Центристской партии о ступенчатом подоходном налоге и речи Партии реформ о противостоянии взятию займов. Это среди прочего обещания, которые ни одна из партий не выполнила, находясь в правительстве.
Прежде всего партии могли бы оценить европейскую финансовую политику последних десяти лет. Оправдало ли себя печатание денег, откуда взялась сумасшедшая инфляция и что нужно было бы делать по-другому? Это была бы не мудрость задним числом, а возможность учиться на ошибках. Те же вопросы следовало бы задать о бюджетной политике Эстонии. Что касается налогов, то структура эстонской экономики и распределение богатства в обществе изменились настолько, что смахнуть со стола тему налогов на имущество невозможно.
Общество существенно изменилось и в вопросе о том, какое государство нам нужно. Эту дискуссию также нельзя откладывать или хоронить под лозунгами. Административная структура, построенная с 1991 года по крупицам через различные кризисы и достигнутые цели, местами стала обременительной для самой себя, а местами не в состоянии служить потребностям, ожидающим Эстонию.
Глядя на списки избирателей, нельзя быть слишком оптимистичным в отношении того, что перечисленные здесь вопросы получат наилучшие ответы. Но избиратели и пресса все равно должны спросить.