Сб, 28.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Ида-вируского строительного предпринимателя, уклоняющегося от отбывания наказания, разыскивают по всей Европе

Эрик Калда
, журналист
Ида-вируского строительного предпринимателя, уклоняющегося от отбывания наказания, разыскивают по всей Европе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Властные органы уже более полугода ищут местонахождение бывшего строительного предпринимателя Алара Сепперна.
Властные органы уже более полугода ищут местонахождение бывшего строительного предпринимателя Алара Сепперна. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Известный ида-вируский строительный предприниматель Алар Сепперн, в отношении которого в прошлом году вступил в силу обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы, находится в розыске на всей территории Европейского союза, поскольку соответствующее постановление было вынесено Вируским уездным судом в конце прошлого года.

6 декабря прошлого года Вируский уездный суд выдал европейский ордер на арест Сепперна. Это означает, что если Сепперн попадется на глаза властям любой страны Евросоюза, он должен быть арестован и передан Эстонии.

Три года на исполнение наказания

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх