Ида-вируского строительного предпринимателя, уклоняющегося от отбывания наказания, разыскивают по всей Европе

Известный ида-вируский строительный предприниматель Алар Сепперн, в отношении которого в прошлом году вступил в силу обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы, находится в розыске на всей территории Европейского союза, поскольку соответствующее постановление было вынесено Вируским уездным судом в конце прошлого года.