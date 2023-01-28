Известный ида-вируский строительный предприниматель Алар Сепперн, в отношении которого в прошлом году вступил в силу обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы, находится в розыске на всей территории Европейского союза, поскольку соответствующее постановление было вынесено Вируским уездным судом в конце прошлого года.
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Ида-вируского строительного предпринимателя, уклоняющегося от отбывания наказания, разыскивают по всей Европе
Ида-вируского строительного предпринимателя, уклоняющегося от отбывания наказания, разыскивают по всей Европе
6 декабря прошлого года Вируский уездный суд выдал европейский ордер на арест Сепперна. Это означает, что если Сепперн попадется на глаза властям любой страны Евросоюза, он должен быть арестован и передан Эстонии.