Хотя борцы с закрытием Люганузеской школы видели в качестве одного из путей спасения школы огосударствление данного учебного заведения, волостные руководители на встрече с представителями попечительского совета школы дали понять, что государство может закрыть школу и после ее огосударствления.
Для подписчиков
Люганузескую школу могут закрыть и после огосударствления
Люганузескую школу могут закрыть и после огосударствления
Советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги сказал, что поскольку число учеников в Люганузеской школе сокращается, то нет также уверенности в сохранении школы в будущем. Он отметил также, что государство может в будущем объединить Кивиылискую 1-ю среднюю школу и Кивиылискую русскую основную школу и из-за малого числа учеников закрыть ступень средней школы.
Ключевые слова