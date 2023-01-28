Люганузескую школу могут закрыть и после огосударствления

Советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги сказал, что поскольку число учеников в Люганузеской школе сокращается, то нет также уверенности в сохранении школы в будущем. Он отметил также, что государство может в будущем объединить Кивиылискую 1-ю среднюю школу и Кивиылискую русскую основную школу и из-за малого числа учеников закрыть ступень средней школы.