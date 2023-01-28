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Люганузескую школу могут закрыть и после огосударствления

Эрик Калда
, журналист
Люганузескую школу могут закрыть и после огосударствления
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Люганузеская школа.
Люганузеская школа. Фото: Матти Кямяря

Хотя борцы с закрытием Люганузеской школы видели в качестве одного из путей спасения школы огосударствление данного учебного заведения, волостные руководители на встрече с представителями попечительского совета школы дали понять, что государство может закрыть школу и после ее огосударствления.

Советник волостного управления по образованию Арне Пийримяги сказал, что поскольку число учеников в Люганузеской школе сокращается, то нет также уверенности в сохранении школы в будущем. Он отметил также, что государство может в будущем объединить Кивиылискую 1-ю среднюю школу и Кивиылискую русскую основную школу и из-за малого числа учеников закрыть ступень средней школы.

Член Люганузеского волостного собрания Арно Страух сказал, что условием государства при сохранении классов средней школы является то, чтобы в части средней школы имелось не менее 100 учеников, а для сохранения Люганузеской школы в классе должно быть минимум 14 учащихся.

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