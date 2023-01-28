Эдуард Одинец: "Довольно скользкий путь, когда министр начинает менять таблички с названиями улиц"

Здесь не нужно прятать голову в песок - за инициативой министра Рийны Солман стоят топонимы Ида-Вирумаа, особенно печально известные названия двух улиц в Нарве. Через день главная проблема была как бы решена - Нарвское горсобрание 18 голосами "за" переименовало их в улицы Солдина и Кивилинна. Но законопроект, который явно является частью предвыборной кампании партии "Исамаа", ожидает второго чтения в парламенте.

Социал-демократы согласны с тем, что географические названия, которые явно не соответствуют исторической и культурной традиции Эстонии, а также названия, которые связаны с лицами, символами или событиями, направленными против создания Эстонской Республики или восстановления независимости, не подходят для общественного пространства. В этом нет никаких сомнений.

Мой вопрос в том, кто должен принимать решение о неуместности того или иного топонима и выбирать им новые названия. Да, предполагается, что местное самоуправление будет соблюдать закон и удалять неуместные названия из публичного пространства. Но если этого не сделает самоуправление, то вместо него это сделает министр. На мой взгляд, самая большая проблема заключается именно в этом.

Определение местных названий, явно, является вопросом саморегулирования и автономии местного самоуправления, утрата которых может означать значительное вмешательство в автономию городов и волостей, что является серьезной проблемой. Некоторые правовые анализы утверждают, что такое вмешательство государства не противоречит Конституции, поскольку местное самоуправление не выполняет требования закона и поэтому государство должно делать это само. Я считаю, что это довольно скользкий путь.

Вдобавок к этому, конечно, беспокоит и то, что, согласно законопроекту, местное самоуправление, а через него и его население, не может оспорить топонимы, определенные министром. Это даже не ситуация "бери или уходи", это только "бери".