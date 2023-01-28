ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дело не только в названиях улиц

"Когда в этом году 24 февраля город Нарва украсит себя флагами, триколоры будут развеваться также на улицах Даумана и Тиймана. Хотя большинству нарвитян известны названия этих улиц, многие не знают, что Анс Дауман (Дауманис) и Альберт-Август Тийман были деятелями, которые сделали все, чтобы Эстонская Республика не стала независимой", - написали мы тогда.

Уже тогда было непонятно, почему нарвские власти не изменили неподходящие названия коммунистического наследия Эстонской Республики. В то время власти тоже не могли нам этого объяснить. За изменение названий взялись, правда, еще в 1990-х годах, когда была изменена большая часть советских названий, но некоторые почему-то сохранились.

Прошел 21 год с тех пор, как мы подняли этот вопрос, и вот настал исторический момент, когда в Нарве наконец появилось горсобрание, которое смогло перевернуть эту постыдную для Нарвы страницу. Можно бесконечно спорить о том, почему это заняло так много времени, но одна из причин, безусловно, заключается в том, что нарвская власть годами пыталась быть в оппозиции к эстонскому государству и правительству, стараясь создать впечатление, что местные верхи защищают интересы нарвитян от злонамеренного государства. Вероятно, это поспособствовало замкнутости города, в тени которой здесь практиковалась коррумпированная культура управления. Система "разделяй и властвуй", процветавшая здесь десятилетиями, для избирателей была завуалирована советским наследием, защитой русскоязычного образования и прочими подобными ярлыками. Тем самым власти Нарвы также отдалили город от остальной Эстонии.