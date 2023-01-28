Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено выплатить премию и компенсацию подозреваемым вице-мэрам

Горсобрание выразило в конце октября недоверие горуправлению, в которое входили также получившие подозрение в коррупционном преступлении Виталий Бородин и Эвелин Данилов. В предстоящий понедельник горсобрание собирается назначить им компенсацию и премию.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik