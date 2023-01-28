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Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено выплатить премию и компенсацию подозреваемым вице-мэрам

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено выплатить премию и компенсацию подозреваемым вице-мэрам
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Горсобрание выразило в конце октября недоверие горуправлению, в которое входили также получившие подозрение в коррупционном преступлении Виталий Бородин и Эвелин Данилов. В предстоящий понедельник горсобрание собирается назначить им компенсацию и премию.
Горсобрание выразило в конце октября недоверие горуправлению, в которое входили также получившие подозрение в коррупционном преступлении Виталий Бородин и Эвелин Данилов. В предстоящий понедельник горсобрание собирается назначить им компенсацию и премию. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено назначить вице-мэру горуправления, которому выразили недоверие в связи с подозрением в коррупционных преступлениях, Виталию Бородину компенсацию в размере полугодовой зарплаты, а вице-мэру Эвелин Данилов - премию в размере месячной зарплаты.

Оклад вице-мэра Кохтла-Ярве - 3780 евро. Назначенная Бородину компенсация составила бы в общей сумме более 22680 евро. Вместе с социальным налогом расход для города достиг бы 30000 евро.

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