Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено назначить вице-мэру горуправления, которому выразили недоверие в связи с подозрением в коррупционных преступлениях, Виталию Бородину компенсацию в размере полугодовой зарплаты, а вице-мэру Эвелин Данилов - премию в размере месячной зарплаты.
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Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено выплатить премию и компенсацию подозреваемым вице-мэрам
Кохтла-Ярвеское горсобрание намерено выплатить премию и компенсацию подозреваемым вице-мэрам
Оклад вице-мэра Кохтла-Ярве - 3780 евро. Назначенная Бородину компенсация составила бы в общей сумме более 22680 евро. Вместе с социальным налогом расход для города достиг бы 30000 евро.