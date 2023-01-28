Бюджетную комиссию Кохтла-Ярвеского горсобрания, возглавляемую предпринимателем и политиком Даниилом Стародубцевым, сейчас правильнее было бы называть "крокодиловой комиссией", которая должна бы с жадностью и быстро откусить от нынешнего городского бюджета семь миллионов евро запланированных расходов.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Даниил Стародубцев
За несколько месяцев от городского управления не поступило ни одного предложения о том, как сбалансировать бюджет. Когда финансовый руководитель города Элина Виск заговорила об этом на состоявшемся в четверг заседании горсобрания, настроение в зале было похоже на атмосферу в детской комнате, где все старались не замечать проблему. Но нельзя бесконечно избегать этого непопулярного усилия по сокращению расходов.
Говоря прямо, депутаты должны начать принимать решения о том, какие городские учреждения закрыть, сколько сотрудников сократить, какие планы положить под сукно.
За дирижерский пульт этой драматичной оратории в сопровождении неизбежных нападок должен встать председатель бюджетной комиссии. Новоиспеченному реформисту Стародубцеву стоит посетить мастер-класс своего однопартийца Юргена Лиги - Лиги проделал аналогичную работу над государственным бюджетом во время большого кризиса 15 лет назад.