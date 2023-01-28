ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Даниил Стародубцев

За несколько месяцев от городского управления не поступило ни одного предложения о том, как сбалансировать бюджет. Когда финансовый руководитель города Элина Виск заговорила об этом на состоявшемся в четверг заседании горсобрания, настроение в зале было похоже на атмосферу в детской комнате, где все старались не замечать проблему. Но нельзя бесконечно избегать этого непопулярного усилия по сокращению расходов.