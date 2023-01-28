Ида-вируская туристическая команда ждет новых классных членов

Совместная деятельность ведет вперед

По словам Терье Раттур, важны постоянное саморазвитие и ощущение плеча. Кластер предлагает и то, и другое.

- Мы проводим обучения и делимся своим опытом. В том числе опытом неудач, чтобы другие были осторожнее, ступая на ту же дорожку. Обмениваясь опытом и мыслями, мы формируем приятную среду; мы умнее, когда мы вместе. Со временем укрепилось осознание того, что совместная деятельность нужна и ведет вперед, - говорит Терье Раттур.

От совместной деятельности больше выигрывают те, кто сам активен. "Когда ты участвуешь в кампаниях, то попадаешь на "сцену" - в новостные рассылки, социальные сети. Если ты на виду, то и продажи у тебя выше", - говорит Терье Раттур.

Руководитель отеля "Toila SPA" по продаже Кярт Пурга, которая вносит вклад в общую деятельность в качестве эксперта по финскому рынку, с удовольствием делится опытом, ведь взаимный обмен информацией способствует движению каждого вперед. "Очень важно быть в курсе того, что делают другие. Мы не скупимся и делимся своими идеями, ведь никто не копирует их один в один. К тому же сообща можно прийти к очень классным идеям, до которых в одиночку наверняка не додуматься".

Совместный маркетинг является большой ценностью не только для маленьких предприятий, но и для гигантов туризма.