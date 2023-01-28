Одной из больших побед Ида-Вируского кластера туризма является то, что к Ида-Вирумаа относятся уже не с недоверием, а с любопытством.
Ида-вируская туристическая команда ждет новых классных членов
Одной из больших побед Ида-Вируского кластера туризма является то, что к Ида-Вирумаа относятся уже не с недоверием, а с любопытством.
В 2009 году ида-вируские турпредприниматели и самоуправления образовали единый фронт, чтобы нанять уездного специалиста по туризму, совместно вести маркетинговую работу и разрушать исчезающие с таким трудом мифы.
- Инициатива исходила снизу. И, может быть, поэтому начала работать так хорошо и действует до сих пор, - считает стоявшая у истоков создания кластера туризма Терье Раттур, которая руководит первым в Эстонии отелем для взрослых "Mäetaguse Von Rosen Spa" и является хозяйкой дома отдыха "Karukella".
Тогда Терье Раттур возглавляла отель "Saka Cliff" и столкнулась с такой проблемой, что люди опасались ехать в этот регион и относились к Ида-Вирумаа с большим предубеждением. С подобным отношением столкнулись и другие турпредприятия.
С того времени имидж Ида-Вирумаа претерпел огромные изменения: отчуждение исчезло, люди относятся к уезду скорее с любопытством. "Теперь мы - одно из популярнейший мест отдыха. Люди видят, что у нас все время происходит что-то интересное. Такое представление о регионе было достигнуто не за один или три года, и даже не за пять лет - это результат долговременной работы. Ни одно предприятие не в состоянии само проводить такой маркетинг, какой мы ведем сообща", - подтверждает Терье Раттур.
"Единый мозг" ида-вирумааского туризма образуют на сегодня полсотни туристических предприятий и учреждений вместе со всеми самоуправлениями уезда. В 2021 году кластер удостоился звания ида-вирумааского деятеля года. С более раннего времени в его кармане имеется и туристический "Оскар" - титул лучшего в стране развивающего туризм, который присуждает Эстонский союз туристических фирм.
Совместная деятельность ведет вперед
По словам Терье Раттур, важны постоянное саморазвитие и ощущение плеча. Кластер предлагает и то, и другое.
- Мы проводим обучения и делимся своим опытом. В том числе опытом неудач, чтобы другие были осторожнее, ступая на ту же дорожку. Обмениваясь опытом и мыслями, мы формируем приятную среду; мы умнее, когда мы вместе. Со временем укрепилось осознание того, что совместная деятельность нужна и ведет вперед, - говорит Терье Раттур.
От совместной деятельности больше выигрывают те, кто сам активен. "Когда ты участвуешь в кампаниях, то попадаешь на "сцену" - в новостные рассылки, социальные сети. Если ты на виду, то и продажи у тебя выше", - говорит Терье Раттур.
Руководитель отеля "Toila SPA" по продаже Кярт Пурга, которая вносит вклад в общую деятельность в качестве эксперта по финскому рынку, с удовольствием делится опытом, ведь взаимный обмен информацией способствует движению каждого вперед. "Очень важно быть в курсе того, что делают другие. Мы не скупимся и делимся своими идеями, ведь никто не копирует их один в один. К тому же сообща можно прийти к очень классным идеям, до которых в одиночку наверняка не додуматься".
Совместный маркетинг является большой ценностью не только для маленьких предприятий, но и для гигантов туризма.
- Даже такое крупное предприятие, как отель "Toila SPA", не успевало бы само попасть во все каналы. Сообща мы в состоянии намного больше быть на картинке, чем в одиночку. Мы вместе можем показывать, как много интересных вещей происходит в регионе, как люди с удовольствием сотрудничают и от самих деятелей веет патриотизмом по отношению к региону. Нас объединил энтузиазм - и это видно.
Желание внести вклад
Ощущение миссии выделяет и хозяйка дома отдыха "Kauksi" Пирет Талисту. "Меня волнует ход дел в области туризма в нашем уезде. Я хочу и сама вносить вклад, а не надеяться, что кто-то другой сделает за меня работу. В то же время сравнительно маленькое предприятие, вроде нас, в жизни не сможет самостоятельно заниматься таким маркетингом и оставаться в такой мере на виду. Получить такой результат за разумную цену - по-моему, это большой бонус".
Участие в пакете кампании кластера туризма побуждает развивать и предлагать новые услуги. Благодаря последовательному развитию продукции в Ида-Вирумаа добавилось около сотни новых услуг, предлагающих впечатления.
- Когда кто-то напирает сзади, то мысль начинает работать, ведь не хочется же быть хуже других. Например, запекание мяса в земле: эта услуга появилась раньше, однако стала очень популярной, когда получила дополнительный маркетинг в рамках вкусового приключения. Иначе она, может быть, так потихоньку и "тикала" бы на домашней странице. Или поход за вениками, который мы предлагаем к качестве дополнительной услуги к бане по-черному, теперь получит дополнительный маркетинг. В феврале мы отправимся на "Tourest" и снова будем на карте , - говорит Пирет Талисту.
Ида-вируский координатор туризма Кадри Ялонен призывает присоединиться к кластеру новых членов. "Мы ждем, что в компанию вольются все классные предприятия. Если присоединиться сразу, то можно еще успеть 9 февраля на "Tourest" - крупнейший праздник туризма Эстонии".
Участие в выставках-ярмарках - одна из частей системного маркетинга. Предложения из Ида-Вирумаа постоянно попадают на картинку в социальных сетях и новостных рассылках. В прошлом году в Facebook и Instagram были опубликованы 22500 постов на эстонском, финском и русском языках. Каждый пост доходит в среднем по 2000-3000 потенциальных посетителей Ида-Вирумаа. Суммарное распространение постов можно оценить более чем в 6 миллионов.
В базе данных новостных рассылок на различных мероприятиях и выставках-ярмарках собраны около 17000 контактов. До подписчиков на эстоноязычные новостные рассылки раз в неделю доходят свежие предложения отдыха в Ида-Вирумаа. Веб-страница idaviru.ee является одним из главных помощников при составлении планов отдыха. Там же можно ознакомиться с разными пакетами, предлагаемыми кластером своим членам: https://idaviru.ee/klastri-paketid/.
Цель деятельности кластера туризиа - сделать Ида-Вирумаа к 2035 году пунктом назначения №1 после Таллинна. В 2022 и 2023 годах годовой бюджет достигнет 500 000 евро.