СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел частный дом, в Водава сбита косуля

К моменту прибытия спасателей пламя вырывалось из окон и двери части двухэтажного частного дома, огонь перекинулся на крышу. Хозяин дома сидел снаружи на ступеньках у входной двери, в доме больше никого не было. Поскольку мужчина пострадал во время пожара, скорая помощь доставила его в больницу для медицинского освидетельствования.

Окончательно пожар удалось потушить после четырех часов утра.

На следующий день в горевшем доме также был проведен контрольный осмотр. Причиной возгорания может быть неосторожное курение. В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Два возгорания из-за кухонных полотенец

Около полудня 29 января поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе. На горячей плите было оставлено полотенце, которое начало тлеть. К моменту прибытия спасателей жилец квартиры потушил полотенце. Датчик дыма в квартире не работал, и спасатели напомнили владельцу, что работающий датчик дыма обязателен.

В ночь на 29 января поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома на улице Мыйза в городе Нарва. Причиной задымления стало горевшее в одной из квартир кухонное полотенце, которое спасатели потушили водопроводной водой. Причиной возгорания могло стать небрежное курение.

Сбита косуля

Вечером 28 января спасатели выехали в деревню Водава города Нарва-Йыэсуу, где произошло столкновение автомобиля и косули. Спасатели убрали мертвое животное.

Автомобиль, сбивший косулю, получил повреждения, с водителем все в порядке.

Электрическая свеча вызвала панику

Вечером 28 января поступило сообщение о мелькании открытого огня в квартире на улице Ору в поселке Тойла. Спасатели обнаружили на шкафу в квартире горящую электрическую свечу, в квартире никого не было.