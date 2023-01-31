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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Йыхви горел частный дом, в Водава сбита косуля

28-29 января 2023 г.
Северное побережье
В Йыхви горел частный дом, в Водава сбита косуля
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

28 января около половины двенадцатого в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Койду.

К моменту прибытия спасателей пламя вырывалось из окон и двери части двухэтажного частного дома, огонь перекинулся на крышу. Хозяин дома сидел снаружи на ступеньках у входной двери, в доме больше никого не было. Поскольку мужчина пострадал во время пожара, скорая помощь доставила его в больницу для медицинского освидетельствования.

Окончательно пожар удалось потушить после четырех часов утра.

На следующий день в горевшем доме также был проведен контрольный осмотр. Причиной возгорания может быть неосторожное курение. В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. 

Два возгорания из-за кухонных полотенец

Около полудня 29 января поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе. На горячей плите было оставлено полотенце, которое начало тлеть. К моменту прибытия спасателей жилец квартиры потушил полотенце. Датчик дыма в квартире не работал, и спасатели напомнили владельцу, что работающий датчик дыма обязателен.

В ночь на 29 января поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома на улице Мыйза в городе Нарва. Причиной задымления стало горевшее в одной из квартир кухонное полотенце, которое спасатели потушили водопроводной водой. Причиной возгорания могло стать небрежное курение. 

Сбита косуля

Вечером 28 января спасатели выехали в деревню Водава города Нарва-Йыэсуу, где произошло столкновение автомобиля и косули. Спасатели убрали мертвое животное.

Автомобиль, сбивший косулю, получил повреждения, с водителем все в порядке. 

Электрическая свеча вызвала панику

Вечером 28 января поступило сообщение о мелькании открытого огня в квартире на улице Ору в поселке Тойла. Спасатели обнаружили на шкафу в квартире горящую электрическую свечу, в квартире никого не было.

Пожароопасности не было.

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