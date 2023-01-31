Авели Уусталу заняла 22-е место на юниорском ЧМ

В пятом четвертьфинале с шестью участницами Уусталу на первой половине дистанции шла четвертой-пятой. На спуске перед финишем перед ней упала финка Хилла Ниемела, тем самым затормозив Уусталу, поэтому первую четверку ей догнать уже не удалось. В итоге Уусталу заняла в четвертьфинале пятое место, что обеспечило ей в сумме 22-е место.

В Уистлере, расположенном недалеко от Ванкувера на западном побережье Канады, где во время зимней Олимпиады 2010 года проходили также соревнования по лыжным гонкам, Уусталу показала на спринтерской дистанции 1,2 км 23-е место в предварительном забеге. Победившая в предварительном забеге финка Ясмин Кяхяря обогнала ее на 9,75 секунды. Финка стала также чемпионкой мира среди юниоров.

На старт выходили в общем 46 участниц. После предварительного забега в тридцатку сильнейших вошли и другие эстонские лыжницы, что гарантировало им выход в четвертьфинал. Лучшее - 14-е место - заняла среди них Кайди Каазику (отставание от победительницы - 6,78 секунды), ее сестра-двойняшка Кейди заняла 26-е место (отставание от победительницы - 11,4 секунды). Дальше четвертьфинала ни одна из эстонских лыжниц не прошла. Кайди Каазику заняла в итоге 13-е место, Кейди Каазику - 24-е.