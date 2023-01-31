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Госсуд принял в производство дело жительницы Йыхви, распространившей символику российской армии

Эрик Калда
, журналист
Госсуд принял в производство дело жительницы Йыхви, распространившей символику российской армии
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В прошлом году в Эстонии законом запретили экспонирование и распространение символики российской агрессии, и, например, за ношение георгиевской ленточки полиция может назначить теперь штраф.
В прошлом году в Эстонии законом запретили экспонирование и распространение символики российской агрессии, и, например, за ношение георгиевской ленточки полиция может назначить теперь штраф. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Госсуд принял в производство жалобу Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны на решение Вируского уездного суда, отменившего наказание для женщины, распространившей символику российской армии.

В августе прошлого года йыхвиска Галина сделала в социальных сетях репост с картинкой, изображающей российских десантников и флаг десантных войск России. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах", - приписала Галина со своей стороны.

Уездный суд отменил наказание

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