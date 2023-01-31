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Экологические налоги кивиылиского химпредприятия составили почти 8 миллионов евро

Кюлли Крийс
, журналист
Экологические налоги кивиылиского химпредприятия составили почти 8 миллионов евро
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Разрез "Kiviõli Keemiatööstus". Снимок иллюстративный.
Разрез "Kiviõli Keemiatööstus". Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В 2022 году "Kiviõli Keemiatööstus" заплатил государству более 7,8 миллиона евро в виде экологических налогов - больше всего за сланцедобычу.

В виде платы за добычу сланца и специспользование воды предприятие заплатило в прошлом году 5,8 миллиона евро. Выплаты за загрязнение, в том числе за загрязнение воздуха и складирование отходов, достигли двух миллионов евро.

В бюджет Люганузеской волости поступает около 400000 евро из заплаченных экологических налогов.

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