Энн Вескимяги: Прошлый год разрушительно повлиял на промышленность

Некоторые наши клиенты просто приостановили некоторые проекты и притормозили инвестиции. Оттуда и началась эта череда проблем, которая затронула мебельный сектор. Уже в ноябре большое количество производителей мебели, которые хоть немного экспортировали и которым было что продавать, перешли на четырехдневную рабочую неделю. Были предприятия, которые в конце года работали даже с трехдневной рабочей неделей.

Многим предпринимателям, в том числе и мне, приходилось принимать очень трудные решения. Я пережил два очень глубоких кризиса, и думал, окажется ли этот третий кризис мне по силам. Мы не знаем, когда закончится этот кризис, потому что, несмотря ни на что, война продолжается. Я также понимаю, что сейчас очень много вкладывается в оборону, финансируется безопасность, а вот предпринимательство осталось как бы в стороне. Меня очень беспокоит, что если начать применять эти меры сейчас, это точно уже не коснется некоторых из них.