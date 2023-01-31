ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему бы государству не инвестировать в новые сланцевые электростанции?

- Дополнительные инвестиции в сланец для производства электроэнергии - именно потому, что оно становится таким дорогим, - не кажутся разумными. Если мы посмотрим сейчас на эту Ауверескую станцию, которая является самой новой, но которая постоянно ломается, то новость скорее то, что Аувере работает, а не то, что она не работает - значит, нам надо искать новые источники. Например, на правительственном уровне мы решили ускорить исследования в области атомной энергетики, чтобы получить ответ на вопрос, что было бы целесообразнее для Эстонии - установка небольшого генератора или создание атомной электростанции, и каковы риски. Направление больше на возобновляемые источники энергии, затем на мощности накопления энергии, на источники энергии, которые сглаживают узкие места возобновляемой электроэнергии. Дальнейшие инвестиции в сланец привели бы к очень высоким затратам в будущем, когда мы видим, куда идет эта тенденция.