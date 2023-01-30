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Главная награда мемориала Талпаса уехала в Литву

Эрик Гамзеев
, журналист
Главная награда мемориала Талпаса уехала в Литву
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Решающий матч за главную награду нынешнего турнира памяти Талпаса: литовцу Ренатасу Чайковскису (в красном трико) удалось победить Олави Лайсарва в напряженной борьбе.
Решающий матч за главную награду нынешнего турнира памяти Талпаса: литовцу Ренатасу Чайковскису (в красном трико) удалось победить Олави Лайсарва в напряженной борьбе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Главная награда состоявшегося в 42-й раз турнира памяти Аво Талпаса, вручаемая в весовой категории 82 кг, досталась в этом году литовскому борцу Ренатасу Чайковскису.

Если в последние годы победа в этой весовой категории, в которой выступал в свое время Аво Талпас, доставалась эстонским борцам, то в этот раз свое преимущество заставил признать литовский борец Чайковскис, который в решающей схватке за первое место победил по очкам 3:1 Олави Лайсарва, представляющего Тапаский спортклуб.

Третье место занял Райнер Плазер, заявленный также в категории до 77 кг, где занял первое место, так как оказался единственным участником.

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