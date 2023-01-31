Вт, 31.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ПЕРВЫЙ ⟩ День эстонской литературы начался у Йыхвиской центральной библиотеки с вывешивания флага

Сирле Соммер-Калда
, журналист
День эстонской литературы начался у Йыхвиской центральной библиотеки с вывешивания флага
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Отныне 30 января входит в календарь государственных знаменательных дней как День эстонской литературы, когда вывешиваются также флаги. До того, как сине-черно-белый флаг стал развеваться на здании Йыхвиской центральной библиотеки, он переходил из рук в руки учеников 6 "а" класса Йыхвиской основной школы, чтобы новый знаменательный день лучше запомнился им через личный опыт.
Отныне 30 января входит в календарь государственных знаменательных дней как День эстонской литературы, когда вывешиваются также флаги. До того, как сине-черно-белый флаг стал развеваться на здании Йыхвиской центральной библиотеки, он переходил из рук в руки учеников 6 "а" класса Йыхвиской основной школы, чтобы новый знаменательный день лучше запомнился им через личный опыт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У учеников 6 "А" класса Йыхвиской основной школы новая школьная неделя началась необычно: сначала они поучаствовали в церемонии вывешивания флага, а затем испытали свои знания в литературной игре.

"Это было праздником эстонской литературы", - сказала руководитель центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард. "Впредь на поднятие флага можно было бы приглашать разные классы, чтобы это поколение росло со знанием, почему 30 января на улице развеваются флаги", - считает она. 

В честь Дня эстонской литературы на Нарвском железнодорожном вокзале открылась дорожная библиотека. О содержимом книжных полок позаботится Нарвская центральная библиотека. В церемонии открытия приняла участие министр культуры Пирет Хартман.
В честь Дня эстонской литературы на Нарвском железнодорожном вокзале открылась дорожная библиотека. О содержимом книжных полок позаботится Нарвская центральная библиотека. В церемонии открытия приняла участие министр культуры Пирет Хартман. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх