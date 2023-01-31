У учеников 6 "А" класса Йыхвиской основной школы новая школьная неделя началась необычно: сначала они поучаствовали в церемонии вывешивания флага, а затем испытали свои знания в литературной игре.
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ПЕРВЫЙ ⟩ День эстонской литературы начался у Йыхвиской центральной библиотеки с вывешивания флага
День эстонской литературы начался у Йыхвиской центральной библиотеки с вывешивания флага
"Это было праздником эстонской литературы", - сказала руководитель центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард. "Впредь на поднятие флага можно было бы приглашать разные классы, чтобы это поколение росло со знанием, почему 30 января на улице развеваются флаги", - считает она.