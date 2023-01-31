ПЕРВЫЙ ⟩ День эстонской литературы начался у Йыхвиской центральной библиотеки с вывешивания флага

Отныне 30 января входит в календарь государственных знаменательных дней как День эстонской литературы, когда вывешиваются также флаги. До того, как сине-черно-белый флаг стал развеваться на здании Йыхвиской центральной библиотеки, он переходил из рук в руки учеников 6 "а" класса Йыхвиской основной школы, чтобы новый знаменательный день лучше запомнился им через личный опыт.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik