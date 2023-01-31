Силламяэское горуправление 23 января объявило конкурс госпоставки на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику теэ со стороны улицы Павлова, силламяэсцы называют ее тропой здоровья. Предложений от строителей ждут до 27 февраля.
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Силламяэсцы планируют продлить променад
Силламяэсцы планируют продлить променад
Поделившись хорошей новостью, депутат, член комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт подчеркнул, что если конкурс пройдет успешно, то строительство будет проведено уже в этом году и морской променад, возведенный около двух лет назад и ставший настоящей жемчужиной приморского города, получит продолжение в восточном направлении.