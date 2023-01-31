Силламяэсцы планируют продлить променад

Поделившись хорошей новостью, депутат, член комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт подчеркнул, что если конкурс пройдет успешно, то строительство будет проведено уже в этом году и морской променад, возведенный около двух лет назад и ставший настоящей жемчужиной приморского города, получит продолжение в восточном направлении.

О том, что прогулочную дорожку стоит продлить, говорили еще при строительстве нового променада, а проект был подготовлен в прошлом году. В проект бюджета нынешнего года заложили 500 тысяч евро на реализацию этой идеи, в том числе 166 тысяч евро поддержки из госструктур.