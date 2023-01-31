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Силламяэсцы планируют продлить променад

Ирина Кивисельг
, журналист
Силламяэсцы планируют продлить променад
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Именно с этого места, с правой стороны от реки Сытке, пойдет новая велосипедно-пешеходная дорожка до ее соединения с тропой здоровья в Приморском парке со стороны ул. И. Павлова.
Именно с этого места, с правой стороны от реки Сытке, пойдет новая велосипедно-пешеходная дорожка до ее соединения с тропой здоровья в Приморском парке со стороны ул. И. Павлова. Фото: Dmitri Lett

Силламяэское горуправление 23 января объявило конкурс госпоставки на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику теэ со стороны улицы Павлова, силламяэсцы называют ее тропой здоровья. Предложений от строителей ждут до 27 февраля.

Поделившись хорошей новостью, депутат, член комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт подчеркнул, что если конкурс пройдет успешно, то строительство будет проведено уже в этом году и морской променад, возведенный около двух лет назад и ставший настоящей жемчужиной приморского города, получит продолжение в восточном направлении.

О том, что прогулочную дорожку стоит продлить, говорили еще при строительстве нового променада, а проект был подготовлен в прошлом году. В проект бюджета нынешнего года заложили 500 тысяч евро на реализацию этой идеи, в том числе 166 тысяч евро поддержки из госструктур.

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