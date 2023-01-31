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Молодые ида-вируские футболисты настроены на серьезную борьбу в первой лиге

Эрик Гамзеев
, журналист
Молодые ида-вируские футболисты настроены на серьезную борьбу в первой лиге
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Эрик Штейнберг верит: благодаря тому, что молодые игроки стали выносливее и физически сильнее, "FC Alliance" выступит нынче в первой лиге успешнее прошлогоднего.
Эрик Штейнберг верит: благодаря тому, что молодые игроки стали выносливее и физически сильнее, "FC Alliance" выступит нынче в первой лиге успешнее прошлогоднего. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Футбольная команда "FC Alliance", которая в прошлом году была выбрана лучшей ида-вируской командой, в этом году в первой лиге намерена более жестко противостоять соперникам.

Звания лучшей команды уезда "Alliance", состоящий главным образом из 16-17-летних игроков, удостоился прежде всего за победу в элитной лиге U19. Параллельно "Alliance" играл и во взрослой лиге. Сезон команда начала бойко, но затем последовал продолжительный спад, и вылета из первой лиги удалось избежать только благодаря успешным переходным играм.

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