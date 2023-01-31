Молодые ида-вируские футболисты настроены на серьезную борьбу в первой лиге

Звания лучшей команды уезда "Alliance", состоящий главным образом из 16-17-летних игроков, удостоился прежде всего за победу в элитной лиге U19. Параллельно "Alliance" играл и во взрослой лиге. Сезон команда начала бойко, но затем последовал продолжительный спад, и вылета из первой лиги удалось избежать только благодаря успешным переходным играм.