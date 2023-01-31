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Белый зал готовится отметить юбилей и, возможно, закроет двери

Ирина Кивисельг
, журналист
Белый зал готовится отметить юбилей и, возможно, закроет двери
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Белый зал был построен специально для проведения выставок и за сорок лет деятельности стал привлекательным местом не только для горожан и туристов, но и для творческих людей из разных уголков страны.
Белый зал был построен специально для проведения выставок и за сорок лет деятельности стал привлекательным местом не только для горожан и туристов, но и для творческих людей из разных уголков страны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве ищут варианты сокращения расходов - в городском бюджете не хватает семи миллионов евро, в связи с этим возможно закрытие галереи "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца. Директор музея Айнар Варинурм не исключил такую перспективу, но как временное решение с целью пережить плохие времена.

Временное часто становится постоянным, поэтому озвученная информация взволновала многих, особенно художников. Не только местных - Белый зал считается одним из лучших в стране. Это не раз подчеркивала на вернисажах в Кохтла-Ярве известный столичный галерист Ольга Любаскина.

Кроме экспозиций, здесь часто проводятся мастер-классы, презентации, концерты и торжественные приемы.

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