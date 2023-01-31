В Кохтла-Ярве ищут варианты сокращения расходов - в городском бюджете не хватает семи миллионов евро, в связи с этим возможно закрытие галереи "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца. Директор музея Айнар Варинурм не исключил такую перспективу, но как временное решение с целью пережить плохие времена.
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Белый зал готовится отметить юбилей и, возможно, закроет двери
Белый зал готовится отметить юбилей и, возможно, закроет двери
Временное часто становится постоянным, поэтому озвученная информация взволновала многих, особенно художников. Не только местных - Белый зал считается одним из лучших в стране. Это не раз подчеркивала на вернисажах в Кохтла-Ярве известный столичный галерист Ольга Любаскина.