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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как кохтла-ярвеской власти сдвинуться с мертвой точки?

Северное побережье
Как кохтла-ярвеской власти сдвинуться с мертвой точки?
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Заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания.
Заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Не утвердив в понедельник в должности горуправление, предложенное мэром Вирве Линдер, горсобрание проявило по сути свою недееспособность и несостоятельность. Ситуация озадачивает и хороших решений не видно.

Уже два месяца депутаты не могут прийти к соглашению ни о формировании горуправления, ни об урезаниях бюджета, ни о создании какой-либо коалиции. В тоже время финансовый руководитель подтверждает, что временное горуправление тоже недееспособно, поскольку не принимает необходимых важных решений.

В качестве одного из выходов из такого тупика закон предусматривает роспуск нынешнего состава горсобрания. Один срок - в конце февраля, если к этому моменту не смогут утвердить горуправление в должности. Второй - в конце марта, если бюджет не будет принят. Однако все это означает только трату времени.

Одной из причин возникновения нынешней ситуации стало то, что более трети членов горсобрания получили подозрение в коррупционном преступлении. Это сильно сужает возможности соглашений о том, как можно было бы двигаться дальше разумным образом.

Эти девять депутатов оказали бы своему городу большую услугу, если бы покинули горсобрание. Это позволило бы быстрее выйти из возникшего тупика. В этом случае исчез бы также повод упоминать, что в Кохтла-Ярве существует власть подозреваемых в преступлении депутатов.

Заранее благодарность этим депутатам, если они в ближайшие дни сделают такой шаг.

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