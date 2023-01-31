Не утвердив в понедельник в должности горуправление, предложенное мэром Вирве Линдер, горсобрание проявило по сути свою недееспособность и несостоятельность. Ситуация озадачивает и хороших решений не видно.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как кохтла-ярвеской власти сдвинуться с мертвой точки?
Уже два месяца депутаты не могут прийти к соглашению ни о формировании горуправления, ни об урезаниях бюджета, ни о создании какой-либо коалиции. В тоже время финансовый руководитель подтверждает, что временное горуправление тоже недееспособно, поскольку не принимает необходимых важных решений.
В качестве одного из выходов из такого тупика закон предусматривает роспуск нынешнего состава горсобрания. Один срок - в конце февраля, если к этому моменту не смогут утвердить горуправление в должности. Второй - в конце марта, если бюджет не будет принят. Однако все это означает только трату времени.
Одной из причин возникновения нынешней ситуации стало то, что более трети членов горсобрания получили подозрение в коррупционном преступлении. Это сильно сужает возможности соглашений о том, как можно было бы двигаться дальше разумным образом.
Эти девять депутатов оказали бы своему городу большую услугу, если бы покинули горсобрание. Это позволило бы быстрее выйти из возникшего тупика. В этом случае исчез бы также повод упоминать, что в Кохтла-Ярве существует власть подозреваемых в преступлении депутатов.
Заранее благодарность этим депутатам, если они в ближайшие дни сделают такой шаг.