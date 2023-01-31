Нарва надеется улучшить состояние лестницы Гана

По условиям нового тура распределения денег для приграничных регионов, все работы по софинансируемым проектам должны завершиться до конца 2023 года. В департаменте развития и экономики города Нарвы нашли, что наиболее подходящим проектом является уже готовый к реализации проект реконструкции лестницы Гана в старом городе. Документация на эти работы была подготовлена еще в 2016 году и даже оформлено разрешение на строительство - осталось лишь найти деньги и хорошее предложение от строителей. Также известно, что археологического исследования, которое могло бы поставить работы на паузу, под лестницей проводить не понадобится.

Каменная лестница Гана - видное сооружение старой Нарвы, построенное в 1875 году. Лестница названа в честь Адольфа Гана (1832-1914) - он был городским главой Нарвы, руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался общественно полезной деятельностью.

Лестница Гана в настоящее время соединяет верхний и нижний речные променады, построенные в Нарве в прошлом десятилетии в рамках программы поддержки приграничного сотрудничества Евросоюза и России. Состояние лестницы и ее стен на вид не хорошее: в просевшей местами каменной кладке можно видеть трещины, плиты и ступени перекосились, так что это привлекательное место - пока что слабое звено между двумя нарвскими променадами.

В рамках проекта реконструкции лестницы можно будет все исправить, плюс добавить электрическое освещение, уличную мебель, провести благоустройство территории. "Никаких кардинальных изменений там не предвидится", - отметила руководитель департамента развития и экономики города Нарва Наталья Смелова.

По оценке департамента, стоимость реконструкции лестницы Гана составит порядка 400 тысяч евро, из них 300 тысяч город хочет получить из давно знакомой программы поддержки, направленной на приграничные регионы Эстонии. Ее шестой тур ходатайств открыт с декабря и закроется 2 февраля, так что Нарва торопится подать свою заявку, получив на это одобрение городского собрания.