Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер: я не собираюсь плакать в подушку - буду формировать новое горуправление

"Если кто-то думает, будто я теперь пошла домой плакать в подушку, то ошибается. Я учту полученные уроки, сделаю из них выводы и пойду дальше!" - пообещала она в социальных сетях в понедельник вечером, отметив, что, формируя горуправление, проинтервьюировала 15 сверхклассных людей и сразу приступит к формированию нового горуправления, чтобы при первой же возможности представить его горсобранию.

"Если, по мнению Кохтла-Ярвеского горсобрания, и следующая команда из сильных кандидатов не подойдет для руководства нашим городом… то делайте свои выводы (я знаю, что по сути это уже и ежу понятно, но…) - кто заботится о себе, кто только о личной выгоде!" - заявила она.

Линдер написала, что долго взвешивала также свой выход из игры, однако проклюнувшаяся надежда на перемены заставила ее принять рискованное решение. "Решение, не принесшее желаемого результата, так как определенные лица подло вели двойную игру", - объяснила она принятое в пятницу вечером решение заменить среди кандидатов в вице-мэры Ольгу Пихлак на Эвелин Данилов, которая сейчас тоже занимает должность вице-мэра и входит в число подозреваемых в преступлении. Несмотря на этот компромиссный маневр, депутаты, от которых Линдер ждала поддержки, не проголосовали за представленное ею горуправление.