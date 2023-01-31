Избранная в конце ноября мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер заверила, что приступает к формированию нового горуправления и скоро представит его горсобранию. Предложенный ею ранее состав горуправления был отклонен горсобранием нынче в понедельник.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер: я не собираюсь плакать в подушку - буду формировать новое горуправление
"Если кто-то думает, будто я теперь пошла домой плакать в подушку, то ошибается. Я учту полученные уроки, сделаю из них выводы и пойду дальше!" - пообещала она в социальных сетях в понедельник вечером, отметив, что, формируя горуправление, проинтервьюировала 15 сверхклассных людей и сразу приступит к формированию нового горуправления, чтобы при первой же возможности представить его горсобранию.
"Если, по мнению Кохтла-Ярвеского горсобрания, и следующая команда из сильных кандидатов не подойдет для руководства нашим городом… то делайте свои выводы (я знаю, что по сути это уже и ежу понятно, но…) - кто заботится о себе, кто только о личной выгоде!" - заявила она.
Линдер написала, что долго взвешивала также свой выход из игры, однако проклюнувшаяся надежда на перемены заставила ее принять рискованное решение. "Решение, не принесшее желаемого результата, так как определенные лица подло вели двойную игру", - объяснила она принятое в пятницу вечером решение заменить среди кандидатов в вице-мэры Ольгу Пихлак на Эвелин Данилов, которая сейчас тоже занимает должность вице-мэра и входит в число подозреваемых в преступлении. Несмотря на этот компромиссный маневр, депутаты, от которых Линдер ждала поддержки, не проголосовали за представленное ею горуправление.
Предложившая кандидатуру Линдер на пост мэра член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Маре Роозилехт написала в комментарии, что, к сожалению, Кохтла-Ярвеское горуправление не готово к принятию жемчужин. "Страх перед изменениями, желание любой ценой затормозить развитие и удовлетворить личные амбиции - вот, что не позволило большей части членов горсобрания сделать смелый шаг в направлении к позитивному и честному будущему!"
Избранная два месяца тому назад мэром Линдер представила кандидатами в вице-мэры Айвара Лайнъярва, Ити-Янтру Метсамаа и Эвелин Данилов. На состоявшемся в этот понедельник в горсобрании голосовании за это горуправление проголосовали девять депутатов, против были пятнадцать, один воздержался.
Против проголосовали также некоторые из тех депутатов, которые в конце ноября были за то, чтобы Линдер стала мэром.
В Кохтла-Ярве нет официально образованной коалиции. За Линдер в ноябре проголосовали депутаты избирательных союзов "Restart Kohtla-Järve" и "Progress", Партии реформ и одного крыла Центристской партии. В оппозиции находятся соцдемы и другое крыло Центристской партии.
Если горсобрание не сумеет до 27 февраля назначить на должность новое горуправление, то нынешний состав горсобрания будет распущен.