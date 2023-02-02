Последние три года мы живем в постоянном кризисе, и каждому из нас забот хватило. Эти три чрезвычайно трудных года до предела напрягли нервы людей и стали испытанием на жизнеспособность предприятий.
Роман Кусма: Отказаться от сланцевой электроэнергии было бы преступлением
Здесь я не буду останавливаться на коронакризисе, который нанес непоправимый удар по психическому здоровью людей и поставил на колени множество предприятий, в том числе всю сферу развлечений и туризма, от которого многие еще не оправились.
Если оставить в стороне геополитику, сегодня нас всех беспокоят цены на энергоносители и сопровождающая их инфляция. А может быть, и то, что мы недостаточно занимались этим на уровне правительства. Универсальная услуга, которую сегодня предлагает государство, как временная мера несколько снизила риски, но мы не должны с этим мириться и привыкать к тому, что теперь нормально брать за электричество 200 евро за мегаватт-час.
На мой взгляд, большая проблема заключается в том, что когда политики становятся министрами, они начинают говорить на каком-то своем языке, непонятном для обычных людей. Если при общении с пенсионерами и особенно с учителями в последнее время политики нашли легкий путь - обещание повышения пенсий и зарплат, то найти общий язык с предпринимателями зачастую правительству не по силам.
Как это должны понимать предприниматели, когда министр экономики, выступая в "A-stuudio" в начале сентября прошлого года, сказала, мол, предприятия ведь могут вписать более высокую цену на электроэнергию в цену своего продукта. Главным образом речь шла о положении отечественной пищевой промышленности в свете разразившегося энергетического кризиса. Не случайный человек с улицы, а министр экономики правительства Эстонской Республики сказала, что предприятиям в условиях энергетического кризиса легко.
Кроме того, она сказала это в ситуации, когда инфляция в Эстонии поднялась до самого высокого уровня в еврозоне, достигнув 24%. Вместо того чтобы искать решения по снижению инфляции, послание министра экономики предпринимателям звучало примерно так: "Спокойно подливайте масла в инфляционный котел и поднимайте цены сколько хотите". Если в итоге ваш дорогой товар никто больше не будет покупать, ну тогда делать нечего, тогда придется закрыть двери. Вот насколько это просто и логично, по мнению некоторых. Я не мог поверить своим ушам, но, увы, так оно и было.
На совершенно непонятном языке общалось правительство недавно и с учредителями СПГ-терминала в Палдиски. Вы что-то поняли? Я нет. Сначала сказали, что тот, кто первым построит терминал, тот его и получит, потом опять же, что финнам он нужнее. Подводя итог, можно сказать, что говорили на непонятном языке.
Также на непонятном, по крайней мере мне, языке говорила премьер-министр, когда оправдывала высокие цены на электроэнергию тем, что идет война. По этому поводу нельзя не спросить: мы что, воюем с Евросоюзом? Ведь это Европейский союз ввел для нас фантастические налоги на выбросы CO2, что необоснованно увеличивает наши счета за электроэнергию. Никто не смог мне толково объяснить, как формируется цена на CO2.
Все больше и больше говорят о зеленом повороте. Защита окружающей среды и спасение планеты в целом - это то, на что каждый должен обратить пристальное внимание. Но и здесь никто не объяснил по-человечески, как высокая цена на CO2 замедляет глобальное потепление, когда электричество можно производить, сжигая что угодно, даже резину.
"Европейский союз ввел для нас фантастические налоги на выбросы CO2, что необоснованно увеличивает наши счета за электроэнергию. Никто не смог мне толково объяснить, как формируется цена на CO2".
РОМАН КУСМА, исполнительный руководитель "Aqva Hotels Osaühing"
Но похоже, что это далеко не все. Кому-то где-то кажется, что мы все-таки слишком хорошо живем. Несколько дней назад я прочитал в новостях, что на уровне Европейского союза была согласована и создана новая система налогообложения квот на выбросы СО2, ETS2, которая также обязывает продавцов топлива покупать квоты на СО2. Это означает, что на нас снова обрушатся новые повышения цен на горючее и отопление помещений, а это также означает, что грядет новая волна инфляции.
В этот момент я хотел бы спросить, кто является реальным получателем выгоды от высокого налога на выбросы CO2. Это точно не европейцы и работающие в Евросоюзе предприятия. Производители электроэнергии, да, зарабатывают на этом огромные прибыли, но население беднеет со скоростью света.
Если говорить о конкуренции на международном рынке, то благодаря придуманному в Европейском союзе "новаторскому" налогу на CO2 и нашим высоким ценам на электроэнергию как эстонские, так и все европейские предприятия оказались в крайне неравной конкуренции по сравнению, например, с китайскими предприятиями. Невольно создается впечатление, что этот введенный для нас налог на СО2 в первую очередь служит интересам Китая, США и всех других промышленно развитых стран, за исключением государств-членов Евросоюза.
Если говорить о глобальных выбросах СО2 на языке цифр, то почти треть выбросов углекислого газа в мире приходится на Китай, а в Азии в целом выбросы СО2 составляют более 50% мирового производства СО2.
Эстония с начала 1990-х годов сократила выбросы CO2 наполовину. Теперь Европейский союз говорит, мол, вы должны полностью прекратить производство сланцевой электроэнергии, и мы дадим вам за это 350 миллионов евро. Я могу понять, если бы предложили 350 миллионов евро в год и 20 лет подряд. Но отказываться от собственной энергетической безопасности за такие копейки, ну, послушайте! Это все же было бы величайшим преступлением против собственного народа, и я надеюсь, что ни одно правительство не пойдет на такой шаг.
Правительство республики и Рийгикогу должны быть примером для своего народа во всех отношениях, в том числе в том, как быть гуманным, как общаться друг с другом, как поддерживать друг друга, как вместе отстаивать интересы Эстонии. Однако то, что доносится до нас, людей, отсюда, с горы, - это непрекращающееся препирательство.
Я бы хотел, чтобы в этом зале было меньше ненависти и больше любви, меньше соперничества и больше сотрудничества.
Сокращенно из выступления в Рийгикогу 26 января.