Роман Кусма: Отказаться от сланцевой электроэнергии было бы преступлением

Кроме того, она сказала это в ситуации, когда инфляция в Эстонии поднялась до самого высокого уровня в еврозоне, достигнув 24%. Вместо того чтобы искать решения по снижению инфляции, послание министра экономики предпринимателям звучало примерно так: "Спокойно подливайте масла в инфляционный котел и поднимайте цены сколько хотите". Если в итоге ваш дорогой товар никто больше не будет покупать, ну тогда делать нечего, тогда придется закрыть двери. Вот насколько это просто и логично, по мнению некоторых. Я не мог поверить своим ушам, но, увы, так оно и было.

На совершенно непонятном языке общалось правительство недавно и с учредителями СПГ-терминала в Палдиски. Вы что-то поняли? Я нет. Сначала сказали, что тот, кто первым построит терминал, тот его и получит, потом опять же, что финнам он нужнее. Подводя итог, можно сказать, что говорили на непонятном языке.

Также на непонятном, по крайней мере мне, языке говорила премьер-министр, когда оправдывала высокие цены на электроэнергию тем, что идет война. По этому поводу нельзя не спросить: мы что, воюем с Евросоюзом? Ведь это Европейский союз ввел для нас фантастические налоги на выбросы CO2, что необоснованно увеличивает наши счета за электроэнергию. Никто не смог мне толково объяснить, как формируется цена на CO2.