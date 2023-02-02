В субботу в рамках "TäiskuuÖÖsööming" свои дворы откроют на один вечер 35 ресторанов от Ийзаку до Сааболда и при свете живого огня и полной луны будут предлагать приготовленные на костре блюда и напитки.
Причудье вновь приглашает на безумное ночное пиршество
- Мы ждем добрых гостей, которые поучаствуют в безумном ночном пиршестве в полнолуние на Улице причудской еды 4 февраля с 17.00 и до часа ночи, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн.
- Меню одновечерних ресторанов - зимние и согревающие, а полная луна придает пище особенную силу. Навынос можно будет также купить все, что есть еще в кладовых, что хозяева поставят на стол или что сами сделают вручную, - добавила она.
Рассказы о духах и предсказание будущего
В Ида-Вирумаа можно будет подкрепиться в пяти уличных ресторанах и поучаствовать в различных занятиях.
Во дворе Ийзакуского музея кашевары, хлопочущие при свете лучины, угостят среди прочего чечевичным супом и золотистым полезным луковым чаем. Однако изюминкой ночной программы станет тур старинных алутагузеских сказаний о духах в темном музее. В начинающийся в 21.00 и в 23.00 тур можно попасть только с предварительной регистрацией.
- По музею в темноте обычно не ходят, не рассказывают вызывающих страх историй и не предсказывают будущее. Однако в темноте открывается совсем другой мир, - говорит руководитель Ийзакуского музея Мари Оолберг.
В Каукси - четыре места питания
Во дворе центра посещений Алутагузеского национального парка в Каукси питание организует ТОО "Prowints". В меню среди прочего значится приготовленное на гриле филе судка, а также сваренный на костре гороховый суп. Откроются зал с экспозицией и инфопункт центра посещений, будет также живая музыка в исполнении местных музыкантов, катание на мотосанях и санках, километровая освещенная лесная тропа.
Кауксиское пляжное здание откроет во время ночного пиршества кафе мини-оладий "MiniMelts". Во дворе берегового здания в 15.00, 19.00 и 23.00 начнутся походы Алутагузеского клуба туризма, на которые надо зарегистрироваться предварительно.
- Мы пройдемся между разными природными островками в Каукси, посмотрим на зимние песчаные дюны, девственный ручей, паучьи сосны и, конечно, на Чудское озеро с его ледовыми полями. После часовой прогулки в желудке опять появится место для новых деликатесов, - сказала руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина.
Снова можно будет подкрепиться там же в Каукси. Во дворе пляжного здания приготовленные на костре блюда предложит "Põhja Peipsi Köök": кухня откроется уже в два часа и сосредоточится главным образом на рыбных блюдах - от ухи до копченой рыбой прямо из коптильни. По соседству, во дворе деревни отдыха Каукси откроется на один вечер ресторан "Kene" с богатым меню.