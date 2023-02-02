Причудье вновь приглашает на безумное ночное пиршество

- Мы ждем добрых гостей, которые поучаствуют в безумном ночном пиршестве в полнолуние на Улице причудской еды 4 февраля с 17.00 и до часа ночи, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн.

- Меню одновечерних ресторанов - зимние и согревающие, а полная луна придает пище особенную силу. Навынос можно будет также купить все, что есть еще в кладовых, что хозяева поставят на стол или что сами сделают вручную, - добавила она.

Рассказы о духах и предсказание будущего

В Ида-Вирумаа можно будет подкрепиться в пяти уличных ресторанах и поучаствовать в различных занятиях.

Во дворе Ийзакуского музея кашевары, хлопочущие при свете лучины, угостят среди прочего чечевичным супом и золотистым полезным луковым чаем. Однако изюминкой ночной программы станет тур старинных алутагузеских сказаний о духах в темном музее. В начинающийся в 21.00 и в 23.00 тур можно попасть только с предварительной регистрацией.

- По музею в темноте обычно не ходят, не рассказывают вызывающих страх историй и не предсказывают будущее. Однако в темноте открывается совсем другой мир, - говорит руководитель Ийзакуского музея Мари Оолберг.

В Каукси - четыре места питания