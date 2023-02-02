Соцдемы хотят сместить Агура и Линдер с должностей и сформировать новую правящую коалицию

Янек Пахка в начале этой недели написал в социальной сети на странице избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", что в создаваемой коалиции Одинцу "обещано вожделенное им место председателя горсобрания, во имя которого он готов снять с себя последнюю рубашку". Также он назвал Одинца совершенно аморальным товарищем. "Он все эти годы обманывал людей Кохтла-Ярве, играя с Центристской партией в "хорошего и плохого полицейского". Несмотря на то, что Эдуард был самым большим противником привлечения подозреваемых, теперь он сам образует с ними коалицию, и не из желания развивать город, а из-за немотивированной мести и личной выгоды. Потребовалось четверть века, но наконец мы видим истинное лицо народного депутата, титулованного первым оппозиционером".

Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер представила горсобранию новых кандидатов в вице-мэры - учителя истории Кохтла-Ярвеской гимназии Кайре Йыэ, регионального координатора Партии реформ в Вирумаа Эрика Сечкова и члена правления Эстонской ассоциации социальной работы Ольгу Пихлак.

Йыэ стала бы курировать сферу образования и культуры, Сечков - экономику и развитие, а Пихлак - социальные вопросы. Линдер планировала выдвинуть кандидатуру Пихлак еще с первой попытки, которая не получила поддержки в понедельник. Но несколькими днями ранее она заменила Пихлак на Эвелин Данилов, нынешнего вице-мэра, как того хотели некоторые члены горсобрания. Однако ожидаемой поддержки этот маневр не принес.

Линдер написала в социальных сетях в понедельник вечером, что не собирается плакать в подушку после первой неудачной попытки сформировать городское управление, а представит новых кандидатов. "Если также следующая команда сильных кандидатов не подойдет, по мнению горсобрания Кохтла-Ярве, для руководства нашим городом… то делайте свои выводы (знаю, что на самом деле это уже сейчас и ежу понятно, но…) - кто заботится о себе, кто только о своей выгоде!" - сказала она.