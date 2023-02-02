Кохтла-ярвеские социал-демократы планируют подать заявление о выражении недоверия мэру Вирве Линдер и председателю горсобрания Хендрику Агуру, занимающим эти должности чуть более двух месяцев, и сформировать новую коалицию с Центристской партией.
Соцдемы хотят сместить Агура и Линдер с должностей и сформировать новую правящую коалицию
Лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что Хендрик Агур, член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", не справился с руководством горсобранием. "С его стороны было допущено слишком много юридических и технических ошибок при подготовке и проведении заседаний", - сказал он.
Предсказуемый ход
Эдуард Одинец сказал, что Линдер в течение двух месяцев не смогла сформировать городское управление, которое получило бы поддержку горсобрания. Только девять депутатов проголосовали за предложенное Линдер городское управление, пятнадцать были против и один воздержался.
Хендрик Агур счел свое отстранение вероятным уже после заседания в понедельник, на котором горсобрание отклонило предложенный мэром Вирве Линдер состав горуправы, что стало знаком того, что в Кохтла-Ярве формируется новая коалиция.
Янек Пахка, лидер избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", выдвинувшего Вирве Линдер на пост мэра, заявил, что соцдемы, центристы, а также некоторые депутаты, подозреваемые в коррупции, которые ранее проголосовали за избрание Линдер мэром, уже ведут переговоры о создании новой коалиции. "У них и места уже распределены. [Сергей] Лопин будет мэром. Радуйтесь!" - сказал Пахка, имея в виду центриста, который до сих пор был в оппозиции в горсобрании. Он отметил, что некоторые депутаты изменили свое мнение, потому что начали опасаться изменений в управлении городом, которые повлечет за собой приход Вирве Линдер на пост мэра.
Пахка: Одинец - аморальный товарищ
Лидер соцдемов Эдуард Одинец подтвердил, что в среду соцдемы планируют обсудить вместе с депутатами Центристской партии создание коалиции. Однако он признался, что они имеют только десять голосов в горсобрании, где 25 мест. "Постараемся привлечь тех депутатов - независимо от того, в какую партию или избирательный союз они входят, - которые разделяют эти принципы, которые мы собираемся обязательно зафиксировать также в коалиционном соглашении", - сказал он, отметив, что надо пытаться сотрудничать, несмотря на то, что в последние месяцы часть депутатов очень плохо говорили друг о друге в социальных сетях.
Янек Пахка в начале этой недели написал в социальной сети на странице избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", что в создаваемой коалиции Одинцу "обещано вожделенное им место председателя горсобрания, во имя которого он готов снять с себя последнюю рубашку". Также он назвал Одинца совершенно аморальным товарищем. "Он все эти годы обманывал людей Кохтла-Ярве, играя с Центристской партией в "хорошего и плохого полицейского". Несмотря на то, что Эдуард был самым большим противником привлечения подозреваемых, теперь он сам образует с ними коалицию, и не из желания развивать город, а из-за немотивированной мести и личной выгоды. Потребовалось четверть века, но наконец мы видим истинное лицо народного депутата, титулованного первым оппозиционером".
Линдер представила новых кандидатов в вице-мэры
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер представила горсобранию новых кандидатов в вице-мэры - учителя истории Кохтла-Ярвеской гимназии Кайре Йыэ, регионального координатора Партии реформ в Вирумаа Эрика Сечкова и члена правления Эстонской ассоциации социальной работы Ольгу Пихлак.
Йыэ стала бы курировать сферу образования и культуры, Сечков - экономику и развитие, а Пихлак - социальные вопросы. Линдер планировала выдвинуть кандидатуру Пихлак еще с первой попытки, которая не получила поддержки в понедельник. Но несколькими днями ранее она заменила Пихлак на Эвелин Данилов, нынешнего вице-мэра, как того хотели некоторые члены горсобрания. Однако ожидаемой поддержки этот маневр не принес.
Линдер написала в социальных сетях в понедельник вечером, что не собирается плакать в подушку после первой неудачной попытки сформировать городское управление, а представит новых кандидатов. "Если также следующая команда сильных кандидатов не подойдет, по мнению горсобрания Кохтла-Ярве, для руководства нашим городом… то делайте свои выводы (знаю, что на самом деле это уже сейчас и ежу понятно, но…) - кто заботится о себе, кто только о своей выгоде!" - сказала она.