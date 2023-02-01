В среду на заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания были инициированы вотумы недоверия мэру Вирве Линдер, которая была избрана на эту должность в конце ноября, но еще не успела сформировать городскую управу, и председателю городского собрания Хендрику Агуру, который занимает эту должность тоже всего два месяца.
Избранным два месяца назад руководителям города Кохтла-Ярве грозит вотум недоверия
Член горсобрания Антон Диев, зачитавший текст заявления о выражении недоверия Вирве Линдер, сказал, что Линдер утратила доверие, потому что не сумела сформировать городское управление.
Под заявлением свои подписи поставили центристы Валерий Корб, Рийна Иванова, Светлана Короткова, Сергей Лопин, Арне Берендсен, представитель избирательного союза "Progress" Мария Меркулова и Антон Диев, который был избран в собрание по списку Центристской партии, но был исключен из Центристской партии прошлым летом однопартийцами из-за утраты доверия. И Меркуловой, и Диеву были предъявлены обвинения в связи с коррупционным скандалом в Кохтла-Ярве, разразившимся в октябре прошлого года.
Перед этим пятеро социал-демократов: Эдуард Одинец, Сергей Бучинский, Владимир Чужас и Елена Мутонен инициировали вотум недоверия председателю горсобрания Хендрику Агуру, который также был избран на эту должность всего два месяца назад. Лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что Хендрик Агур, член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", не справился с руководством горсобранием. "С его стороны было допущено слишком много юридических и технических ошибок при подготовке и проведении заседаний", - сказал он.
Линдер и Агур являлись кандидатами от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", представленного четырьмя депутатами в горсобрании из 25-ти членов.
Янек Пахка, лидер избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", выдвинувшего Вирве Линдер на пост мэра, заявил, что соцдемы, центристы, а также некоторые депутаты, подозреваемые в коррупции, которые ранее проголосовали за избрание Линдер мэром, уже ведут переговоры о создании новой коалиции.
Из 25-ти членов горсобрания уголовные дела возбуждены против девяти депутатов, в том числе и против Пахка. Ни один из девяти не приостановил свои депутатские полномочия и не покинул горсобрание в ожидании расследования.