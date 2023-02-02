"Elron" обещает после прибытия новых электропоездов уплотнить расписание движения поездов на линии Нарва - Таллинн за счет высвобождающихся дизельных поездов.
Через два года между Нарвой и Таллинном будут ходить семь поездов в день
В 2022 году поездами "Elron" воспользовались на миллион с лишним пассажиров больше, чем годом ранее.
В прошлом году в поездах, курсирующих по маршруту Таллинн - Нарва, было на треть больше пассажиров, чем год назад, аж 600000 человек.
На прошлой неделе "Elron" уплотнил расписание движения поездов на этой линии, и теперь два поезда, которые раньше ходили только по выходным, курсируют ежедневно. Сейчас добраться на поезде от Нарвы до Таллинна и обратно можно пять раз в день.
Пять поездов - это уже довольно хорошо, сравнивает мэр Нарвы Катри Райк с тремя поездами, курсировавшими ранее. Обещанные к концу 2024 года семь - это было бы очень хорошо. А если бы некоторые поезда можно было сделать длиннее, было бы еще лучше, потому что сейчас поезда очень полные.
Добавить вагонов к поезду нельзя, но можно соединить два поезда. Однако для этого не хватает поездов.
Новые поезда будут длиннее
В настоящее время по железным дорогам курсирует 37 пассажирских поездов.
Осенью "Elron" заказал шесть новых электропоездов "Škoda", и на днях был подписан договор на изготовление еще десяти.
Первые шесть заказанных поездов прибудут в Эстонию в следующем году и в конце года начнут курсировать на линии Таллинн - Тарту. Это будет первый участок, где построят контактную сеть, необходимую для движения электропоездов.
- За счет высвобождающихся дизельных поездов с тартуской линии мы можем уплотнить график движения поездов между Таллинном и Нарвой, а почему бы и не в направлении Рапла и Вильянди, - сказал руководитель по продажам АО "Eesti Liinirongid" Ронни Конго. - Также необходимо увеличить резерв, чтобы обеспечить качественную услугу в случае технических сбоев. В настоящее время у нас, по сути, нет резерва, из-за чего нам иногда приходится отправлять на линию меньший состав, чем требуется для перевозки пассажиров.
Новые поезда представляют собой трехвагонные составы длиной 83,18 метра. Для сравнения: нынешние четырехвагонные поезда достигают в длину 75 метров.
Согласно обещанию "Elron", новые поезда будут иметь более широкие входные зоны, чем раньше, и будет создано больше места для пассажиров с велосипедами и детскими колясками.
В будущем сократится время в пути
К 2027 году "Eesti Raudtee" также планирует электрифицировать участок Тапа - Нарва, а следующие прибывающие электропоезда будут направляться на нарвскую линию, где в день будет курсировать восемь-девять поездов. Также планируется увеличить скорость, чтобы сократить время в пути.
Поскольку в будущем на нарвской и тартуской линиях будет курсировать больше поездов, улучшится и возможность пересадки в Тапа.
- Уже сейчас можно ездить в обоих направлениях три раза в день, - сказал Ронни Конго.
По его словам, время пересадки нельзя сокращать сильно меньше десяти минут, так как это значительно увеличит риск не успеть на другой поезд - опоздания поездов все же случаются. Важно не только количество поездов, но и удобство расписания, сказала Катри Райк, что новое расписание "Elron" гораздо разумнее прежнего.
- Утренний поезд теперь прибывает в Нарву намного раньше, и собрания со специалистами, прибывающими сюда издалека, можно начинать уже в десять часов, - привела она пример.
Ронни Конго констатировал, что при составлении расписания выбор времени отправления крайне ограничен, поскольку большинство эстонских железных дорог одноколейные. Это означает, что поезда в противоположных направлениях могут проходить мимо друг друга только на определенных станциях, и это также диктует время отправления.
На Нарвском вокзале могла бы кипеть жизнь
В настоящее время три четверти здания железнодорожного вокзала пустуют.
- Оно отремонтировано и в порядке, но арендаторов для него не нашли, - мэр Катри Райк считает, что если "Eesti Raudtee" не найдет решение самостоятельно, они могли бы передать здание городу.
- Город заинтересован в том, чтобы на вокзале была жизнь, чтобы приезд в Нарву и отъезд из Нарвы проходил не в темноте.