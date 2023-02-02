Через два года между Нарвой и Таллинном будут ходить семь поездов в день

Новые поезда представляют собой трехвагонные составы длиной 83,18 метра. Для сравнения: нынешние четырехвагонные поезда достигают в длину 75 метров.

Согласно обещанию "Elron", новые поезда будут иметь более широкие входные зоны, чем раньше, и будет создано больше места для пассажиров с велосипедами и детскими колясками.

В будущем сократится время в пути

К 2027 году "Eesti Raudtee" также планирует электрифицировать участок Тапа - Нарва, а следующие прибывающие электропоезда будут направляться на нарвскую линию, где в день будет курсировать восемь-девять поездов. Также планируется увеличить скорость, чтобы сократить время в пути.

Поскольку в будущем на нарвской и тартуской линиях будет курсировать больше поездов, улучшится и возможность пересадки в Тапа.

- Уже сейчас можно ездить в обоих направлениях три раза в день, - сказал Ронни Конго.

По его словам, время пересадки нельзя сокращать сильно меньше десяти минут, так как это значительно увеличит риск не успеть на другой поезд - опоздания поездов все же случаются. Важно не только количество поездов, но и удобство расписания, сказала Катри Райк, что новое расписание "Elron" гораздо разумнее прежнего.

- Утренний поезд теперь прибывает в Нарву намного раньше, и собрания со специалистами, прибывающими сюда издалека, можно начинать уже в десять часов, - привела она пример.

Ронни Конго констатировал, что при составлении расписания выбор времени отправления крайне ограничен, поскольку большинство эстонских железных дорог одноколейные. Это означает, что поезда в противоположных направлениях могут проходить мимо друг друга только на определенных станциях, и это также диктует время отправления.