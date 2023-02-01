В строящемся вблизи Кивиыли парке возобновляемой энергии появился первый ветряк

Оба парка используют одно и то же оборудование, подстанцию, линии и мощность подключения для поставки потребителю произведенной из ветра и солнца электроэнергии. Поскольку из ветра больше всего энергии производится с осени до весны, а из солнца - с весны до осени, то электропроизводительность гибридной станции в течение года более равномерная и сеть используется лучше.

Председатель правления "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал прошлым летом "Северному побережью", что хотя мощность строящегося гибридного парка не очень велика, он имеет все же важное значение для эстонской возобновляемой энергетики по двум причинам. "В Эстонии новые ветропарки не строились девять лет. Это первый парк, где то же подключение к электросистеме используют рядом как ветрогенераторы, так и солнечные панели", - отметил он.