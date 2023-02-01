В создаваемом вблизи Кивиыли Пуртсеском гибридном ветро-солнечном парке "Enefit Green" первый ветряк уже установлен, на этой неделе началась также установка солнечных панелей.
В строящемся вблизи Кивиыли парке возобновляемой энергии появился первый ветряк
По словам старшего проектного руководителя "Enefit Green" Янека Лиллемяги, в хорошую погоду сборка ветряков идет быстро. "Если сильный ветер не мешает работе, ветряк можно собрать за два дня. Нижние секции башни установлены по всем позициям. Теперь с помощью более высокого крана продолжается установка верхних секций, подъем гондолы на вершину башни и закрепление лопастей", - сказал Лиллемяги.
Он отметил, что транспортировка почти 70-метровых лопастей ветряков из порта Палдиски на территорию ветропарка также прошла успешно. "В общей сложности 15 лопастей преодолели путь длиной более 200 километров без происшествий. Успешно были доставлены также башни и гондолы ветряков. Мы остаемся в графике, чтобы весной выдать в сеть первую электроэнергию ветропарка Пуртсе", - сказал Лиллемяги.
В ветропарке будут установлены пять ветряков "Vestas V136" с высотой башни 82 метра и пиковой высотой 150 метров. Общая мощность пяти ветряков - 21 мегаватт.
В том же месте построят и солнечный парк примерно с 49000 панелей общей мощностью 32 мегаватта. Солнечные панели гибридного парка "Yingli Solar" имеют мощность 655 ватт каждая, это двухсторонние панели, способные использовать для производства электроэнергии также отражающийся на заднюю сторону свет.
По словам проектного руководителя солнечного парка Райнера Таммуса, на стройплощадке одновременно ведутся очень разные работы, и, несмотря на трудности с поставками, все важнейшие материалы прибывали на объект вовремя. "Завершается установка рам-оснований для панелей и началась установка примерно 49000 панелей, которая продолжится до конца марта. Каждый рабочий день на площадке трудятся около 70 человек, чтобы мы были готовы к периоду пика производства", - сказал Таммус.
Оба парка используют одно и то же оборудование, подстанцию, линии и мощность подключения для поставки потребителю произведенной из ветра и солнца электроэнергии. Поскольку из ветра больше всего энергии производится с осени до весны, а из солнца - с весны до осени, то электропроизводительность гибридной станции в течение года более равномерная и сеть используется лучше.
Председатель правления "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал прошлым летом "Северному побережью", что хотя мощность строящегося гибридного парка не очень велика, он имеет все же важное значение для эстонской возобновляемой энергетики по двум причинам. "В Эстонии новые ветропарки не строились девять лет. Это первый парк, где то же подключение к электросистеме используют рядом как ветрогенераторы, так и солнечные панели", - отметил он.
Кярмас пояснил, что выигрыш объясняется тем, что если летом ветров обычно меньше, то больше опять же солнечной энергии. "Парк будет равномерно работать круглый год. Таких часов, когда ветер и солнце стали бы мешать там друг другу и производительность парка пришлось бы снижать, при таком решении очень мало. Это значит, что инвестиция в строительство подключения будет в конечном итоге меньше, чем в случае отдельных солнечных и ветряных парков.