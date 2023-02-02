После того как в понедельник представленный мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер состав городской управы не получил от горсобрания необходимой поддержки для вступления в должность, Янек Пахка, представитель избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", заявил, что под руководством соцдемов и Центристской партии уже родилась новая коалиция и что Эдуард Одинец станет новым председателем горсобрания, а Сергей Лопин - мэром.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Будете ли вы следующим мэром Кохтла-Ярве?
СЕРГЕЙ ЛОПИН, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, Центристская партия:
- Я впервые услышал об этом от него.
Голосование в понедельник показало, что 15 депутатов, избравших Вирве Линдер мэром, не смогли договориться о составе городского управления. Такая ситуация, когда новый мэр избран, а горуправу несколько месяцев не удается сформировать, ненормальна и никак не идет на пользу городу, и нужно что-то делать, чтобы выйти из этого тупика.
В среду вечером мы планируем обсудить с социал-демократами возможность формирования новой коалиции в Кохтла-Ярве и кого из депутатов еще возможно привлечь. Одним из возможных решений является также роспуск нынешнего состава горсобрания и замена депутатов замещающими членами, среди которых нет подозреваемых в совершении преступления.