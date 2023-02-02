ОДИН ВОПРОС ⟩ Будете ли вы следующим мэром Кохтла-Ярве?

СЕРГЕЙ ЛОПИН, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, Центристская партия:

- Я впервые услышал об этом от него.

Голосование в понедельник показало, что 15 депутатов, избравших Вирве Линдер мэром, не смогли договориться о составе городского управления. Такая ситуация, когда новый мэр избран, а горуправу несколько месяцев не удается сформировать, ненормальна и никак не идет на пользу городу, и нужно что-то делать, чтобы выйти из этого тупика.