ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где обещанная помощь квартирным товариществам?

В Ида-Вирумаа принадлежащей россиянам недвижимости довольно много по сравнению с остальной Эстонией. Во-первых, потому, что мы расположены близко к границе, во-вторых, по той причине, что здешняя недвижимость в общем случае была дешевле, чем недвижимость в остальной Эстонии. Однако это вовсе не означает, что обладание ею не подразумевает расходов. Вот тут и начинается головная боль у многих квартирных товариществ.

Да, напряженные события последних лет оказали влияние почти на все области жизни. Коронакризис остановил передвижение людей, так что в течение какого-то времени и владеющим здесь недвижимостью иностранцам было сложно, если не невозможно, приезжать сюда. Начавшаяся же в прошлом году агрессия России против Украины привела к небывалым ограничениям в отношении всех жителей России, в том числе к запрету на въезд и прекращению расчетов здешних банков с банками России и Беларуси.