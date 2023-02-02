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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где обещанная помощь квартирным товариществам?

Северное побережье
Где обещанная помощь квартирным товариществам?
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Дом с пустующими квартирами в Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.
Дом с пустующими квартирами в Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

О проблеме в связи с задолжавшими иностранными владельцами местной недвижимости мы писали и прежде. Много лет назад возникла проблема и в связи с заключенным между Эстонией и Россией в 1993 году соглашением о правовой помощи, в соответствии с которым все судебные споры с имеющими здесь недвижимость людьми, чьим местом проживания является Россия, решать надо в тамошних судах.

В Ида-Вирумаа принадлежащей россиянам недвижимости довольно много по сравнению с остальной Эстонией. Во-первых, потому, что мы расположены близко к границе, во-вторых, по той причине, что здешняя недвижимость в общем случае была дешевле, чем недвижимость в остальной Эстонии. Однако это вовсе не означает, что обладание ею не подразумевает расходов. Вот тут и начинается головная боль у многих квартирных товариществ.

Да, напряженные события последних лет оказали влияние почти на все области жизни. Коронакризис остановил передвижение людей, так что в течение какого-то времени и владеющим здесь недвижимостью иностранцам было сложно, если не невозможно, приезжать сюда. Начавшаяся же в прошлом году агрессия России против Украины привела к небывалым ограничениям в отношении всех жителей России, в том числе к запрету на въезд и прекращению расчетов здешних банков с банками России и Беларуси.

Проблема проживающих в России должников не является специфической темой последних лет: государство давно обещает разработать какие-то решения для наших товариществ, однако хорошего решения нет до сих пор. В сегодняшнем "Северном побережье" мы описываем все же одно из таких решений. Но и тут имеются свои хитросплетения, не дающие окончательного решения ситуации. Государство ждет, конечно, от товариществ эффективной деятельности, однако в борьбе с безответственными владельцами они оставлены в полном одиночестве.

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