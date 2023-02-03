ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарва отметила день рождения свидетельства о рождении Эстонии

Президент Леннарт Мери в 1995 году назвал Тартуский мирный договор свидетельством о рождении Эстонии. "Мы никогда не откажемся от принципов этого мирного договора. С Тартуским миром Эстония получила международное признание как независимое государство. Поэтому этот вопрос так важен и эмоционален для эстонцев", - сказал он тогда.

Представители нарвских городских властей, городских учреждений и правоохранительных учреждений отметили в четверг годовщину заключения Тартуского мирного договора и возложили венки к памятнику в честь Освободительной войны на Нарвском Гарнизонном кладбище.

- Годовщину Тартуского мира надо вспоминать именно здесь, в Нарве, на границе между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Начавшийся в 1920 году мирный период оказался безбожно коротким, закончившись через 20 лет. Мир и свободу надо отстаивать каждый день, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

С Тартуским мирным договором Россия признала независимость Эстонии и закончилась Освободительная война. Советская Россия добровольно отказалась "навечно от всех прав суверена, имевшихся у России в отношении народа и земли Эстонии".

В 1920 году 2 февраля со стороны Эстонской Республики мирный договор подписали члены Учредительного собрания Яан Поска, Антс Пийп, Юлиус Сельямаа, Майт Пюйман и генерал-майор Яан Соотс. Со стороны России подписи под договором поставили член Всероссийского центрального исполнительного комитета Адольф Йоффе и член коллегии Наркомата Госконтроля Исидор Гуковский.