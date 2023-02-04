Неэме Кунингас с ида-вируской молодежью поставит рок-оперу

Поставивший сотни опер в национальной опере "Estonia" и во множестве других оперных театров мира Неэме Кунингас признался, что вывести на сцену с ида-вирускими школьниками созданную около полувека назад Олавом Эхала, Пеэтером Волконским и музыкантами ансамбля "Ruja" Яанусом Ныгисто и Маргусом Каппелем рок-оперу - это изрядное испытание. "Это очень требовательная музыка. Любителям довольно сложно с ней справиться. Солисты должны обладать большими нотными способностями и опытом выступления, чем, например, только при пении в хоре", - сказал он, отметив, что поэтому 11 февраля в гимназии проведут также конкурс, чтобы найти в Ида-Вирумаа подходящих исполнителей.

Если в 1980 году для поставленной в молодежном театре рок-оперы либретто по мотивам рассказа Джонатана Ливингстона "Чайка" написали Мати Унт и Калью Комиссаров, то для предстоящего спектакля Кунингас написал новое либретто. "Тогда было советское время и контекст был совсем другой. Главной темой являлось то, что одна чайка не хочет находиться в стае, а желает летать самостоятельно. Эту тему учитываем и мы. Но мы переносим все действие в будущее, на 50 лет вперед, когда молодые люди должны сделать выбор, становиться чипированными или нет. Чип дает различные преимущества, однако отбирает свободу и ты оказываешься под контролем", - сказал Кунингас.

По его словам, сейчас трудно сказать, сколько участников будет задействовано в спектакле. На сцену выйдут музыканты, певцы и хореографическая группа.

Премьера состоится 9 мая в Кохтла-Ярвеском центре культуры, а позднее спектакль планируют показать также в Йыхвиском центре культуры и нарвском центре "Geneva".